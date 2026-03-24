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就市論勢／半導體逢回布局

經濟日報／ 新光臺灣半導體30ETF投資團隊

盤勢分析

中東戰火進入第四周，金融市場不確定性大增。儘管台股短期多頭攻勢受阻，不過近來央行上修台灣2026年經濟成長率至7.28%；2月台灣PMI再升，連五個月位於榮枯線之上；台灣外銷訂單前二月累計金額創新高，資訊電子業成長動能強，台股具企業獲利及電子產業基本面撐腰。

值得注意的是AI半導體類股，輝達GTC大會上，執行長黃仁勳提出最新科技動向來看，2026年全球AI發展已正式進入代理AI與實體AI兩大主流，將再度扮演股價中長線成長的領頭羊，代理AI方面，近來OpenClaw掀起全球養龍蝦風潮，帶動半導體股新一波成長效應，相關ASIC、記憶體與控制器供應鏈有望受惠。實體AI方面，最具代表的是機器人，日前台積電（2330）總裁魏哲家說到，機器人發展的真正關鍵是代表大腦的晶片技術，正是台積電扮演的關鍵角色。

根據DIGITIMES預估，2026年台灣晶圓代工營收可望突破1,700億美元，預估年增逼近30%；記憶體方面，目前全球存儲全線產能供不應求，記憶體短缺情況將持續至2027年；半導體設備方面，受惠先進製程需求強勁、帶旺半導體設備擴廠與升級需求增加，半導體設備股仍具落後補漲空間。

投資建議

地緣政治因素不會影響半導體產業長期發展趨勢，2026年全球AI發展，正式跨入「AI平台」與「算力實用化」元年，AI半導體股價中長期表現，有望續獲機構法人資金持續挹注，成長動能不墜，相關半導體或科技股中長期表現有望脫穎而出，建議投資人可趁股價震盪回檔逢低布局。

央行 黃仁勳 台積電

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