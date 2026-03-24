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集保eGift 把紀念品e化

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
集保eGift正式上線發表會。　　集保／提供
集保eGift正式上線發表會。　　集保／提供

台灣股務數位轉型迎來大突破，集保結算所昨（23）日發表「股東會紀念品電子化服務（eGift） 」上線，金管會主委彭金隆，中華職棒大聯盟會長蔡其昌、證期局局長高晶萍、證交所董事長林修銘、櫃買中心總經理陳麗卿皆蒞臨現場，更有統一超商（2912）、全家便利商店、台灣高鐵、LINE PAY、大魯閣等五大eGift業者及眾多上市、上櫃及興櫃公司代表與股務單位共襄盛舉，為資本市場注入數位新動力。

集保結算所董事長林丙輝表示，eGift服務是落實普惠金融與打造數位服務的重要里程碑。集保透過與發行公司、股務單位與eGift業者的深度合作，不僅解決股東排隊領取紀念品的奔波之苦，更協助企業大幅降低物流與人力成本。集保鼓勵未來有更多發行公司加入eGift服務，共同打造高效永續的綠色股東會，更可於ESG評鑑額外獲得總分加分的獎勵。

為回饋廣大股民並鼓勵數位參與，集保結算所今年特別祭出總價值高達1,300萬元、總數超過5萬份的eVoting及eGift千萬好禮抽獎活動。凡符合條件的仟股股東，於3月23日至6月30日期間，透過「集保e手掌握」或證券商App完成電子投票且未交付委託書，只要參與一檔股票的投票，即可參與抽獎。

集保此次活動包含「電子投票大獎抽、月月抽」，以及針對採用eGift服務公司的「eGift好禮抽、早鳥抽、驚喜抽」，絕對物超所值。獎品包含旅遊與通勤類的雙人商務艙&經濟艙日本來回機票、台灣高鐵車票；數位與生活類的LINE POINTS及超商電子禮券；科技與運動類的百件最夯「TEAM TAIWAN」應援球衣、任天堂Switch主機、大魯閣儲值金。

資本市場 統一超商 證交所

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