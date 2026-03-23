川普又說話了！台指期夜盤90度大噴、反彈逾千點後震盪

中東局勢持續動盪，台指期夜盤23日以32,220點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間7點30分左右，台指期夜盤報33,624點、大漲1,065點、漲幅3.2%；盤初在空方領軍下，最低32,100點，不過隨美國總統川普發文後，最高達33,989點、一度大漲1,430點。

美國總統川普於社群媒體平台「Truth Social」發文表示，美國與伊朗在過去兩天進行了相當良好且具建設性的對話。他並指出，已指示暫停對伊朗發電廠及能源基礎設施的所有軍事打擊，為期五天。

綜合元富、永豐期貨分析，隨著美國、以色列對伊朗的戰爭進入第四周，油價強勢飆升，加深通膨隱憂及升息疑慮。台指期日盤呈現「觀望式下跌」，這種量縮跌勢反而更符合中期回調初段或中段的特徵，代表籌碼尚未完全鬆動，但多頭信心已經開始動搖。

從結構來看，這並不是一日情緒宣洩，而是趨勢逐步轉弱的過程；結合國際市場來看，美股近期轉弱已經相當明確，無論是科技股領軍的那斯達克或是標普500，都在高檔出現轉折跡象，資金開始從高估值成長股撤出，殖利率維持高檔與降息預期反覆，讓市場風險偏好下降，直接壓抑全球股市評價。

此外，台指期今年在AI與半導體族群帶動下明顯強於其他市場，但也正因為漲幅過大、乖離過深，使得一旦外部環境轉弱，就更容易出現補跌與評價修正，而這一波並不是基本面立即惡化，而是資金面與估值面的修正循環。