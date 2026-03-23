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這檔個股獲利大噴發 花旗首喊萬元目標價、居法人圈最高

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

外資花旗證券在最新出具的個股報告中指出，由於獲利逐年強勁增長，成長潛力可能超越市場共識，因此建議「買進」穎崴（6515），目標價由6,000元大升至10,000元，居內外資法人圈最高，且是首家調升穎崴目標價至萬元的法人。

花旗指出，由於AI GPU、伺服器CPU、與AI ASIC的強勁需求，穎崴訂單需求火紅，加上在SLT（系統級測試）領域的市占率提升，且產能持續不斷擴張，使得穎崴獲利能力不斷提升，且逐年強勁增長。

根據目前規劃，花旗預估測試座（test socket）營收在2026年與2027年將分別年增146%與87%。此一結構性的成長，預計將使測試座營收占比由2025年的56%，大幅提升至2026年的71%與2027年的78%。

此外，穎崴將自製彈簧針（spring probe）產能目標由每月800萬支上調至900萬支，且仍具進一步上行空間，並伴隨毛利率擴張。整體產能放大將帶來顯著營運槓桿，使穎崴在消除短期供給瓶頸的同時，還能充分掌握成長機會。

花旗還觀察到AI GPU以外的需求同樣強勁，尤其來自伺服器CPU、雲端CPU與AI ASIC，將進一步推動穎崴測試座營收成長。在產品性能與開發周期優勢的發酵下，正促進穎崴在SLT市場的市占率提升。

花旗將穎崴2026年與2027年每股稅後純益（EPS）預估分別上調16%與48%，反映營收能見度提升與毛利率改善。若產能擴張與製程技術轉移速度快於預期，隨穎崴提供高功耗運算時代所需的測試解決方案，獲利仍有進一步上修空間。

花旗估計穎崴今年EPS，將由去年的46.97元大幅跳增至111.82元，明年升至220.46元，2028年再增至260.56元，2026-2028年EPS年增率分別達138.1%、97.2%、18.2%。

基於獲利逐年強勁成長，且潛力可能超越市場共識，因此花旗建議「買進」穎崴，目標價由6,000元大升至10,000元，居內外資法人圈最高，且是首家調升穎崴目標價至萬元的法人。這是繼信驊（5274）之後，第二家目標價達五位數的個股。

營收 外資 花旗

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