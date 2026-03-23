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領紀念品免排隊 集保eGift正式上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所3月23日於國泰萬怡酒店盛大舉辦「股東會紀念品電子化服務(eGift)」上線發表會。臺灣集中保管結算所／提供
臺灣集中保管結算所3月23日於國泰萬怡酒店盛大舉辦「股東會紀念品電子化服務(eGift)」上線發表會。臺灣集中保管結算所／提供

臺灣股務數位轉型迎來大突破！臺灣集中保管結算所3月23日於國泰萬怡酒店盛大舉辦「股東會紀念品電子化服務(eGift)」上線發表會，金管會主委彭金隆，中華職棒大聯盟會長蔡其昌、證期局局長高晶萍、證交所董事長林修銘、櫃買中心總經理陳麗卿皆蒞臨現場，更有統一超商（2912）、全家便利商店（5903）、台灣高鐵（2633）、LINEPAY（7722）、大魯閣（1432）等五大eGift業者及眾多上市、上櫃及興櫃公司代表與股務單位共襄盛舉，為資本市場注入數位新動力。

集保結算所董事長林丙輝表示，eGift服務是落實普惠金融與打造數位服務的重要里程碑，集保透過與發行公司、股務單位與eGift業者的深度合作，不僅解決股東排隊領取紀念品的奔波之苦，更協助企業大幅降低物流與人力成本。集保鼓勵未來有更多發行公司加入eGift服務，共同打造高效永續的綠色股東會，更可於ESG評鑑額外獲得總分加分的獎勵。

為了回饋廣大股民並鼓勵數位參與，集保結算所今（2026）年特別祭出總價值高達1,300萬元、總數超過5萬份的eVoting及eGift千萬好禮抽獎活動！凡符合條件的仟股股東，於3月223日至6月30日期間，透過「集保e手掌握」或證券商APP完成電子投票且未交付委託書，即可參與抽獎。

這次活動規劃豐富的獎勵機制，包含「電子投票大獎抽月月抽」，以及針對採用eGift服務公司的「eGift好禮抽、早鳥抽、驚喜抽」。投資人只要參與一檔股票的投票，就有機會獲得多重好禮，絕對物超所值。

夢幻獎項：雙人商務艙日本來回機票、高鐵票、TeamTaiwan 球衣等你拿

集保結算所與發行公司攜手推動股東會數位化，透過便利、快速且安全的線上流程，打造高效率的服務體驗。集保期盼各位投資人點開APP行使股東權益，豐富獎項如下：

 旅遊與通勤：雙人商務艙&經濟艙日本來回機票、台灣高鐵車票。

 數位與生活： LINE POINTS及超商電子禮券。

 科技與運動：百件最夯「TEAM TAIWAN」應援球衣、任天堂Switch主機、大魯閣儲值金。

統一超商 證交所 彭金隆

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