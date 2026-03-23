快訊

波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

聽新聞
0:00 / 0:00

股市一片慘綠、這二檔台積電供應鏈卻逆勢走強 原來是這原因

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
中東局勢持續升溫，國際股市表現弱勢，台股23日也再度重挫。市場資金紛紛退場或轉向，其中受惠台積電（2330）持續擴張產能的弘塑（3131）、家登（3680）吸引買盤簇擁，股價紛紛逆勢收紅，表現相當亮麗搶眼。 圖／本報資料照片
中東局勢持續升溫，國際股市表現弱勢，台股23日也再度重挫。市場資金紛紛退場或轉向，其中受惠台積電（2330）持續擴張產能的弘塑（3131）、家登（3680）吸引買盤簇擁，股價紛紛逆勢收紅，表現相當亮麗搶眼。 圖／本報資料照片

中東局勢持續升溫，國際股市表現弱勢，台股23日也再度重挫。市場資金紛紛退場或轉向，其中受惠台積電（2330）持續擴張產能的弘塑（3131）、家登（3680）吸引買盤簇擁，股價紛紛逆勢收紅，表現相當亮麗搶眼。

外資大摩指出，至2027年底，台積電由於還將新建12座前段晶圓廠、及四座先進封裝廠以因應未來強勁的訂單需求，因此上調台積電明後二年資本支出至650億美元（原為590億美元）、700億美元（原為600億美元）。

另一方面，本土大型金控旗下投顧指出，隨台積電先進封裝將由CoWoS轉向CoPoS，台積電將更加支持本土供應商。預估先進製程領域，本土供應商市占將由CoWoS時代的10%，倍增至CoPoS時代的20%-30%，將嘉惠台系供應鏈。

在AI推論需求爆發下，台積電的2奈米與A16（1.6奈米）製程將是運行下世代高能效模型的唯一選擇，使台積電CoWoS產能必須在二年內翻倍。弘塑是台積電CoWoS先進封裝供應鏈的關鍵成員，因此成為重要的受惠者之一。

家登方面，法人指出，展望今（2026）年，由於半導體製程持續微縮，隨EUV 光罩層數不斷增加，將有助光罩及晶圓載具需求成長。家登在高階光罩具技術領先優勢，受惠於AI、HPC等需求爆發，將帶動家登EUV Pod需求成長。

法人預估，家登今年營運幾無淡季可言，預期每股稅後純益（EPS）將由2.78元、2.92元、3.93元、6.85元一路逐季成長，全年上看16.48元，較去年的8.94元大增84.34%，表現相當吸睛。

CoWoS 先進製程 台股 台積電 家登 弘塑

延伸閱讀

台積電苦戰1,800！閎康領概念股逆襲、「這檔」爆馬斯克合作強鎖漲停

台積電A16製程連最大客戶輝達都不夠用 供應鏈昇陽半變大贏家

「龍蝦」概念股當紅炸子 穩懋、廣達等後市可期

台積 A16 訂單塞爆 昇陽半成為大贏家 中砂、光洋科也沾光

相關新聞

外資賣超839億元、賣超0050逾8.7萬張最多 這檔金融股竟高居第二名

台股23日收32,722.5點，大跌821.38點，失守33,000點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超839.23億元，統計外資賣超元大台灣50（0050）達87,814張最多，其次是賣超台新新光金（2887）72,426張，鴻海（2317）、台積電（2330）、金融股等都是外資提款標的，證券分析師坦言，戰事的不確定因素衝擊下，建議嚴控持股。

股市一片慘綠、這二檔台積電供應鏈卻逆勢走強 原來是這原因

中東局勢持續升溫，國際股市表現弱勢，台股23日也再度重挫。市場資金紛紛退場或轉向，其中受惠台積電（2330）持續擴張產能的弘塑（3131）、家登（3680）吸引買盤簇擁，股價紛紛逆勢收紅，表現相當亮麗搶眼。

摩根投信與LINE Bank聯手調查：近半台股投資人轉向配息成長兼具ETF

台股震盪不減散戶熱情，根據集保資料指出，3月初台股ETF受益人大增59.7萬人，顯示中東的地緣衝突，並未澆熄投資人對台股的期待。根據摩根投信與LINE Bank（連線商業銀行）在23日公布的「2026台股投資人DNA問卷調查」發現，即使台股加權指數已突破3萬點，但依然有58%民眾看好台股大盤並願意持續加碼；而甫進入台灣市場一年的「主動式ETF」更獲得55%投資人的青睞，顯見主動式ETF對投資人參與台股市場的重要性已明顯提高。

領取股東會紀念品免排隊 集保eGift上線

台灣集保結算所今日宣布推出「股東會紀念品電子化服務（eGift）」，並同步祭出總價值逾1300萬元的抽獎活動，鼓勵投資人透過電子投票參與股東會，象徵台灣股務服務邁入數位轉型新階段。

過熱？電子股近日成交占比屢逾80% 法人這麼解讀

台股近日電子股成交占比維持80%以上，AI供應鏈持續獲得青睞，法人指出，中長期股價仍將回歸產業基本面，AI股今年獲利成長率已大幅上修至42%，盤面主流角色不變，但須留意短線過熱出現震盪拉回風險。

台股大跌時好股怎麼找？ 分析師曝未來反攻急先鋒…

中東衝突升級重創全球股市，台股23日開低走低，一度重挫逾千點，盤面上各類股慘跌一片，終場收在32,722.5點，大跌821.38點，大盤指數失守33,000點，到底可不可以進場買？分析師認為，指數再跌空間有限，也許明日還會再觀望一天，但「逢低是買點」，同時點出三大族群將是「未來反攻急先鋒」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。