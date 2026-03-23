股市一片慘綠、這二檔台積電供應鏈卻逆勢走強 原來是這原因

中東局勢持續升溫，國際股市表現弱勢，台股23日也再度重挫。市場資金紛紛退場或轉向，其中受惠台積電（2330）持續擴張產能的弘塑（3131）、家登（3680）吸引買盤簇擁，股價紛紛逆勢收紅，表現相當亮麗搶眼。

外資大摩指出，至2027年底，台積電由於還將新建12座前段晶圓廠、及四座先進封裝廠以因應未來強勁的訂單需求，因此上調台積電明後二年資本支出至650億美元（原為590億美元）、700億美元（原為600億美元）。

另一方面，本土大型金控旗下投顧指出，隨台積電先進封裝將由CoWoS轉向CoPoS，台積電將更加支持本土供應商。預估先進製程領域，本土供應商市占將由CoWoS時代的10%，倍增至CoPoS時代的20%-30%，將嘉惠台系供應鏈。

在AI推論需求爆發下，台積電的2奈米與A16（1.6奈米）製程將是運行下世代高能效模型的唯一選擇，使台積電CoWoS產能必須在二年內翻倍。弘塑是台積電CoWoS先進封裝供應鏈的關鍵成員，因此成為重要的受惠者之一。

家登方面，法人指出，展望今（2026）年，由於半導體製程持續微縮，隨EUV 光罩層數不斷增加，將有助光罩及晶圓載具需求成長。家登在高階光罩具技術領先優勢，受惠於AI、HPC等需求爆發，將帶動家登EUV Pod需求成長。

法人預估，家登今年營運幾無淡季可言，預期每股稅後純益（EPS）將由2.78元、2.92元、3.93元、6.85元一路逐季成長，全年上看16.48元，較去年的8.94元大增84.34%，表現相當吸睛。