外資賣超839億元、賣超0050逾8.7萬張最多 這檔金融股竟高居第二名

台股23日收32,722.5點，大跌821.38點，失守33,000點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超839.23億元，統計外資賣超元大台灣50（0050）達87,814張最多，其次是賣超台新新光金（2887）72,426張，鴻海（2317）、台積電（2330）、金融股等都是外資提款標的，證券分析師坦言，戰事的不確定因素衝擊下，建議嚴控持股。

台股早盤以33,334點開出，下跌209.88點，指數開低走低，一度下滑至32,461.09點，重挫1,082.79點，為盤中第八大跌點；權王台積電早盤失守1,800元，以1,790元開低，一度下滑至1,785元，終場收1,810元，下跌30元，影響大盤指數約237點。

權值股重挫，台達電（2308）收1,410元，下跌65元；聯發科（2454）收1,625元，下跌75元；鴻海收196元，下跌7元；欣興（3037）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、緯穎（6669）、京元電（2449）等也都下跌。

股后穎崴（6515）一度衝達8,450元，突破8,000元寫歷史新高，可惜終場收黑，以7,885元收盤，下跌45元；盤面上各類股僅造紙類股逆勢收紅，其餘各類股則是慘綠作收，大盤指數收在32,722.5點，下跌821.38點，為歷史第十一大跌點。

三大法人賣超1,046.27億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超839.23億元，投信買超104.07億元，自營商賣超（合計）311.12億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.25億元，自營商（避險）賣超250.87億元。

統計外資賣超前十名個股，賣超元大台灣最多，賣超87,814張，其次是賣超台新新光金72,426張，鴻海跌破200元，外資賣超28,425張，中鋼（2002）、台塑（1301）、力積電（6770）也是外資賣超標的，另外，金融股也遭外資提款，永豐金（2890）、合庫金（5880）、臺企銀（2834）、富邦金（2881）、玉山金（2884）、彰銀（2801）等都遭外資賣超逾萬張；外資買超第一名則是長榮航（2618），買超20,002張，其次是買超華邦電（2344）13,049張。

資深證券分析師簡伯儀表示，中東戰事的不確，恐慌指數升高，市場擔心油價上漲及通膨疑慮，後市仍要看戰事的發展，在市場偏觀望之下，要留意信用風險，嚴控持股，目前持股不拉高，弱勢股則要減碼。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）