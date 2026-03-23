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台股跌…法人表示三大利多點燃台股續攻動能

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

最新公布的台灣元月景氣燈號續亮紅燈，國發會直指正是受惠於AI需求與民間消費力道增加，帶動景氣穩定成長。在產業、獲利、政策三大利多助威下，統一投信看好台股向上動能可期。

根據彭博統計，去年台灣上市公司每股盈餘成長率將高達15%，突顯去年台股指數向上走，是有基本面支撐的「有基之彈」；預估2026年獲利成長率更有機會衝上48.6%，可望創下近年新高，將有利吸引資金進場，推升台股成長動能。

統一投信指出，AI發展驅動相關供應鏈進化，台灣身為全球AI硬體製造中心，產業技術持續提升，推動企業獲利表現上揚，看好AI產業中包含網通／高速傳輸、AI伺服器，以及人形機器人等領域，未來商機將相當可觀。

台股基本面長線有撐，資金面也有望迎接聯準會降息循環所帶來的資金活水。雖因中東戰事影響，美國通膨降溫速度恐有所停滯，可能導致Fed降息步調與幅度受到部分壓抑；但市場預期，全年仍將處於降息循環中。只要資金流動活絡，股市多頭行情就值得期待。

統一投信繼旗下首檔台股主動式ETF 00981A規模統計至20日已突破938億元後，將再推出統一台股升級50主動式ETF（00403A），布局策略擬結合市值投資概念與主動選股，預計4月22日到24日募集繳款。

從產業升級、企業獲利和全球貨幣政策趨勢來看，台股投資價值已不可同日而語。00403A擬任經理人張哲瑋表示，為打造台股升級50組合，持股配置預計以市值前50大企業為核心，並放大選股範圍至市值前200大企業，作為主要增強選股池，藉由汰除弱勢股，增持強勢股比重，期強化投資效能。產業配置比例預計以半導體、電子零組件、其他電子、電腦及周邊產業為主，並搭配金融、塑化、光電、電機和生醫化工等。

台股指數 景氣燈號 電子零組件

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