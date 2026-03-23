領取股東會紀念品免排隊 集保eGift上線

台灣集保結算所今日宣布推出「股東會紀念品電子化服務（eGift）」，並同步祭出總價值逾1300萬元的抽獎活動，鼓勵投資人透過電子投票參與股東會，象徵台灣股務服務邁入數位轉型新階段。

根據集保結算所統計，截至3月23日止，已有30家發行公司預計採用eGift服務。

集保結算所表示，過去股東為領取紀念品，往往需親自排隊或委託領取，不僅耗費時間，也增加企業在人力與物流上的負擔。此次推出eGift服務，透過與發行公司、股務單位及通路業者合作，將紀念品轉為電子禮券形式發放，股東只需完成電子投票且未交付委託書，即可直接領取，大幅提升便利性。

集保董事長林丙輝指出，eGift是推動普惠金融與數位服務的重要里程碑，不僅改善股東體驗，也有助企業降低成本，未來更有機會結合ESG評鑑，成為企業加分項目。他也鼓勵更多上市櫃公司導入相關服務，打造更有效率的股東會運作模式。

為提高參與度，集保同步推出抽獎活動，自3月23日至6月30日止，投資人透過「集保e手掌握」或券商APP完成電子投票，即可參加抽獎。活動設計多元，包括電子投票大獎抽、月月抽，以及採用eGift服務公司的加碼抽獎。

獎項內容涵蓋旅遊、生活與科技類，包括雙人日本來回機票、台灣高鐵票、LINE POINTS、超商電子禮券，以及任天堂Switch主機等，總獎項超過5萬份。集保強調，只要參與一檔股票投票就具抽獎資格，提高中小股東參與誘因。

市場人士指出，隨著台股投資人結構改變，年輕族群與數位使用者增加，股東會電子化與數位服務將成為趨勢。eGift不僅解決過往實體紀念品領取痛點，也有助提升公司治理效率，長期可望改變股東會文化。

集保結算所表示，未來將持續優化數位平台功能，並擴大與電商、支付業者合作，讓股東服務更加多元，為台灣資本市場注入新的數位動能。