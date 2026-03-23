過熱？電子股近日成交占比屢逾80% 法人這麼解讀

台股近日電子股成交占比維持80%以上，AI供應鏈持續獲得青睞，法人指出，中長期股價仍將回歸產業基本面，AI股今年獲利成長率已大幅上修至42%，盤面主流角色不變，但須留意短線過熱出現震盪拉回風險。

大型本國投顧分析，從台股成交結構來看，電子股長期約占整體成交比重約70%，自AI題材成為市場主軸以來，電子股占比頻繁攀升至八成水準（約75%至85%），顯示科技板塊持續受到市場資金高度青睞。

但若電子股成交比重突破85%，並連續數日維持高檔，同時出現「爆量不漲」現象，則可視為資金過度擁擠警訊，在此一情境下，非電子股較有機會展現階段性的資金輪動。

法人表示，雖然現階段電子股成交比重逼近過熱區可能引發短期震盪或拉回，並伴隨資金短暫轉向非電子股，但股價最終將回歸產業基本面展望。整體而言，電子股仍是今年盤勢主流，AI題材持續扮演核心角色，非AI類股多屬配角。

以盈餘面角度觀察，受惠AI需求持續強勁，今年AI相關類股獲利成長率已由年初預估的年增22% 大幅上修至目前的年增42%；反觀非AI類股獲利成長率則由原先預估的年增9%小幅下修至年增8%。

拉長時間來看，AI類股今年獲利水準已較2022年（AI熱潮發生前）成長達145%，但整體非AI類股獲利仍不及2022年一半，結構性差距持續擴大。