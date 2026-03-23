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台股大跌時好股怎麼找？ 分析師曝未來反攻急先鋒…

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中東衝突升級重創全球股市，台股23日開低走低，一度重挫逾千點，盤面上各類股慘跌一片，終場收在32,722.5點，大跌821.38點，大盤指數失守33,000點，到底可不可以進場買？分析師認為，指數再跌空間有限，也許明日還會再觀望一天，但「逢低是買點」，同時點出三大族群將是「未來反攻急先鋒」。圖／聯合報系資料庫
中東衝突升級重創全球股市，台股23日開低走低，一度重挫逾千點，盤面上各類股慘跌一片，終場收在32,722.5點，大跌821.38點，大盤指數失守33,000點，到底可不可以進場買？分析師認為，指數再跌空間有限，也許明日還會再觀望一天，但「逢低是買點」，同時點出三大族群將是「未來反攻急先鋒」。圖／聯合報系資料庫

中東衝突升級重創全球股市，台股23日開低走低，一度重挫逾千點，盤面上各類股慘跌一片，終場收在32,722.5點，大跌821.38點，大盤指數失守33,000點，到底可不可以進場買？分析師認為，指數再跌空間有限，也許明日還會再觀望一天，但「逢低是買點」，同時點出三大族群將是「未來反攻急先鋒」。

台股早盤以33,334點開出，下跌209.88點，指數開低走低，一度下滑至32,461.09點，重挫1,082.79點，為盤中第八大跌點；權王台積電（2330）早盤失守1,800元，以1,790元開低，一度下滑至1,785元，終場收1,810元，下跌30元，影響大盤指數約237點。

權值股重挫，台達電（2308）收1,410元，下跌65元，影響大盤指數約50點；聯發科（2454）收1,625元，下跌75元，影響大盤指數約36點；鴻海（2317）收196元，下跌7元，影響大盤指數約29點；欣興（3037）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、緯穎（6669）、京元電（2449）等也都下跌。

股后穎崴（6515）一度衝達8,450元，突破8,000元寫歷史新高，可惜終場收黑，以7,885元收盤，下跌45元；盤面上各類股僅造紙類股逆勢收紅，其餘各類股則是慘綠作收，大盤指數收在32,722.5點，下跌821.38點，為歷史第十一大跌點。

台股大跌失守33,000點，可不可以進場買進？證券分析師張陳浩表示，大盤重挫，主要是受中東戰事的影響，最大的問題在油價，不過，以美國總統川普希望美國經濟成長的心態來看，不會讓石油價格在高檔太久，更不樂見因此造成因為通膨而出現升息的情況。

張陳浩強調，油價若續漲，恐將造成經濟體系的癱瘓，因此，在川普經濟成長的考量下，不太可能會出現1970年時的石油危機；另外，有人賣就有人接，外資賣超持續，但國內法人的買超則是支撐指數的重要關鍵，其中包括來自ETF、投信及八大行庫的買盤；所以，張陳浩預期指數再跌的空間有限。

張陳浩認為，連日來的下跌，融資斷頭賣壓恐再度出現，明日可能再觀望一天，尤其是早盤恐有融資斷頭賣壓，不過，「逢低是買點」；至於要怎麼找好股布局？張陳浩表示，三大族群將是「未來反攻急先鋒」。

張陳浩指出，首先可以關注的是設備族群，包括弘塑（3131）、萬潤（6187）、致茂（2360）、天虹都值得留意；再來是CCL三雄聯茂（6213）、台燿（6274）、台光電（2383）；另外，村田製作所傳出將調漲MLCC價格，被動元件族群的國巨（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）值得注意；當然，台積電也是買點。

分析師 台股

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