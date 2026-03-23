外資上周大賣1,655億元 鴻海超跌破年線、買超大聯大5.47萬張

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,655.91億元，賣超鴻海（2317）14.75萬張最多，另買超大聯大5.47萬張最多。

上周（3/16~3/20）外資在集中市場總賣超金額為1,655.91億元，另統計自今年初至3月20日止，外資累計賣超金額為5,857.85億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為52兆6,275.89億元新台幣，占全體上市股票市值的48.14%，較3月13日的52兆7,918.62億元新台幣，減少1,642.73億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名大聯大（3702）買超5.47萬張、第二名旺宏（2337）買超3.86萬張、第三名萬海（2615）買超3.58萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名鴻海賣超14.75萬張、第二名群創（3481）賣超14.41萬張、第三名友達（2409）賣超12.83萬張。其中，鴻海上周下挫5.36％，23日又再跌3.45%至196元，股價跌破年線197.05元，短線上具超跌的意味。