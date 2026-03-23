台股失守三條均線、下跌821點 三大法人賣超1,046億元

台股23日重挫，摜破33,000點大關，失守三條均線，下跌821.38點，為歷史第11大跌點，收在32,722.5點，跌幅2.44%，成交量急縮至6,754.88億元，三大法人賣超1,046.27億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超839.23億元，投信買超104.07億元，自營商賣超（合計）311.12億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.25億元，自營商（避險）賣超250.87億元。

台積電（2330）今跳空下跌，收1,810元，下跌1.63%，台達電（2308）下跌逾4%，收1,410元。鴻海（2317）跌破年線大關，收196元，下跌逾3%。高價股幾乎都下跌，較為抗跌的有穎崴（6515）、健策（3653）、川湖（2059）、台光電（2383），都小跌不到1%或平盤，弘塑（3131）則相對強勢，逆勢上漲逾2%。跌勢較重的有光聖（6442）、聯亞（3081）、昇達科（3491）、雍智科技（6683）和宜鼎（5289），都跌停或跌9%以上。

傳產部分，造紙股走強，華紙（1905）、正隆（1904）、永豐餘（1907）都上漲，以華紙上漲最多，漲幅逾6%。塑化股的亞聚（1308）、台聚（1304）、台達化（1309）、華夏（1305）都收漲停板，但台塑集團都下跌，台塑化（6505）下跌逾2%。