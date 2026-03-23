上周亞股賣壓湧現 台股遭拋售56.5億美元最多

美伊開戰超過一個月，美國總統川普近期下最後通牒，要求伊朗全面開放荷莫茲海峽，否則將「徹底摧毀」該國發電廠，導致衝突緊張局勢再升溫，也加劇市場對通膨擔憂。中國信託投信表示，觀察上周資金流向，新興亞股整體淨流出109.1億美元，其中，台股遭外資賣超56.5美元最多，其次為印度賣超26.7億美元、南韓賣超22.1億美元，而越南、泰國、菲律賓也遭外資拋售2.8億美元至0.3億美元不等，亞股普遍壟罩賣壓。

指數漲跌部分，中國信託投信表示，亞股上周表現並未與資金流向同步，指數呈現漲跌互見，南韓單周大漲5.4%居首，泰國漲幅1.7%；台股小漲0.4%，另外，越南下跌2.9%；菲律賓下跌0.7%；印尼下跌0.4%。

國際油價與通膨觀察，中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，中東地緣政治風險持續攀升，上周國際油價持續創高進而令通膨憂慮急遽升溫，加上市場偏鷹解讀上周美國聯準會、ECB等主要央行會議結果，值得留意的是，利率期貨顯示市場對聯準會今年的降息預期已出現消退。

羅世明指出，目前市場僅聚焦高油價帶來的通膨風險，卻忽視高油價維持更久將侵蝕個人消費支出，伴隨金融情勢趨緊可能引發私募信貸等金融風險，經濟成長放緩也讓已經疲弱的美國就業成長面臨更大壓力。整體來說，今年聯準會降息預估維持不變，但基於短期油價大漲將推升通膨預期，預測今年降息時間點恐由6月延後至9月。

地緣政治對台股影響及後市觀察，中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，觀察過去以往8次地緣政治衝突，台股兩周內平均下跌11%，但之後均彈回與上漲。另外，外資將MSCI台灣指數2026年企業獲利成長預測下調3%至29%，主要反應油價上升及GDP影響，不過仍維持對AI基礎建設供應鏈的正向看法，並認為能源及航運相關企業、電力及國防產業可能受益於本輪能源及地緣政治環境。

展望後市，徐啟葳認為，儘管短線股票漲多有技術性調整壓力與地緣政治風險，但台股在AI題材、台積電（2330）ADR溢價、高殖利率財報護航下，長線仍相對有撐，建議採逢低布局策略，持續留意AI相關電子題材股。

越南市場觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，中東戰事緊張，胡志明指數陷入整理，3月指數回檔至1,628點，高低點修正約15%，年後原先市場逐步將焦點轉回國內政治、經濟發展，但中東戰事未見緩和，使風險趨避的心態升溫，短線預料持續震盪。

張晨瑋指出，戰事持續延燒，促使美元指數走強、國際金價上升、進口能源成本攀高，對越南經濟來說，美元兌越南盾的匯率以及國內消費者物價指數面臨壓力，因此，越南國家銀行在不動用外匯存底或調整利率的情況下，將面臨更大的難度以穩定匯率與通膨。

另外，張晨瑋表示，越南股票市場也在此次危機出現普遍下跌情況，短線散戶也因恐慌出現拋售現象，不過，越南長線基本面無虞，以及企業獲利持續強勁，操作上可趁勢汰弱留強、逢低定期定額，中國信託越南機會基金持續關注能源類股，找尋現金水位較高、抗通膨、轉嫁能力較好的企業進行投資。