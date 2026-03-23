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上海銅庫存轉降帶動買盤回流 短線支撐浮現、長線多頭邏輯未變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，在全球主要交易所庫存持續累積，且中東地緣政治緊張升溫的影響下，上周國際銅價大致於近期整理區間下緣震盪。不過，根據上海期貨交易所最新數據顯示，中國大陸各主要地區銅權證庫存於上周四、周五已明顯由升轉降，整體降幅顯著。隨著銅價前期延續回檔，下游企業逢低採購意願明顯提升，帶動現貨溢折價中樞回升。持貨商亦趁溢價回暖積極出庫，使庫存快速去化並被終端需求吸收，顯示當前價格水位已具備一定吸引力。

另一方面，市場對銅精礦供應偏緊的預期仍未改變，中長期基本面依舊偏多。隨著未來供需缺口可能逐步擴大，銅價下行空間相對受限。此外，在銀價大幅上漲背景下，太陽能與電子產業逐步以成本較低的銅替代部分銀用量，為銅需求提供額外且具結構性的支撐。

街口投信表示整體而言，在成本替代效應與長期供需趨緊的雙重支撐下，近期銅價修正較偏向多頭趨勢中的階段性整理，而非空頭反轉訊號，亦被視為中長線資金逢低布局的契機。

短線觀察，上周後半段銅價已出現初步止穩跡象，後續可持續關注全球主要交易所庫存變化，以及中國大陸下游加工企業開工與補庫動能是否延續。長線而言，隨著2026年供需缺口預期逐步擴大，多數國際機構仍將目前盤整格局視為多頭循環中的正常修正階段。

銅價

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