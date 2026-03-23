聽新聞
0:00 / 0:00
高價熱門股遭砍殺！台股收盤下跌821點收32,722點 台積電收低30元
台股23日收盤下跌821.38點，終場以32,722.5點作收，成交量6,754.88億元；台積電（2330）收盤價1,810元，下跌30元，跌幅1.63%。
今日成交金額大且走高為：萬潤（6187）、富喬（1815）、閎康（3587）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、宜特（3289）、聖暉*（5536）、亞翔（6139）及期街口布蘭特正2（00715L）；成交金額大且疲軟者則為：台達電（2308）、南亞科（2408）、力積電（6770）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、華通（2313）、環宇-KY（4991）、聯發科（2454）及穩懋（3105）。
群益投顧表示，指數連二黑再度破月線，短期均線糾結，中東戰事未見緩和，再回測前次低檔。個股確實依短線技術面變化因應，嚴格做好資金控管。
第一金投顧表示，中東戰爭推升油價，長期下來將使全世界經濟下修，最終將傳導回資本市場，因此近期股市持續拉回，市場不怕利空，怕不確定性，而中東情勢目前難以預測，因此最好的做法是減碼觀望。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。