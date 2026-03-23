快訊

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

高雄岡山爆情侶雙屍案！短褲男趴全裸女身上 胸腹有傷刀留現場

聽新聞
0:00 / 0:00

高價熱門股遭砍殺！台股收盤下跌821點收32,722點 台積電收低30元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股23日收盤下跌821.38點，終場以32,722.5點作收，成交量6,754.88億元。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股23日收盤下跌821.38點，終場以32,722.5點作收，成交量6,754.88億元。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股23日收盤下跌821.38點，終場以32,722.5點作收，成交量6,754.88億元；台積電（2330）收盤價1,810元，下跌30元，跌幅1.63%。

今日成交金額大且走高為：萬潤（6187）、富喬（1815）、閎康（3587）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、宜特（3289）、聖暉*（5536）、亞翔（6139）及期街口布蘭特正2（00715L）；成交金額大且疲軟者則為：台達電（2308）、南亞科（2408）、力積電（6770）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、華通（2313）、環宇-KY（4991）、聯發科（2454）及穩懋（3105）。

群益投顧表示，指數連二黑再度破月線，短期均線糾結，中東戰事未見緩和，再回測前次低檔。個股確實依短線技術面變化因應，嚴格做好資金控管。

第一金投顧表示，中東戰爭推升油價，長期下來將使全世界經濟下修，最終將傳導回資本市場，因此近期股市持續拉回，市場不怕利空，怕不確定性，而中東情勢目前難以預測，因此最好的做法是減碼觀望。

延伸閱讀

台積電守住1800元關卡 台股量縮跌821點收32722點

台積電苦戰1,800！閎康領概念股逆襲、「這檔」爆馬斯克合作強鎖漲停

台股震盪近610點收跌145點　週線上漲143點

台股跌821.38點

相關新聞

高價熱門股遭砍殺！台股收盤下跌821點收32,722點 台積電收低30元

台股23日收盤下跌821.38點，終場以32,722.5點作收，成交量6,754.88億元；台積電（2330）收盤價1,810元，下跌30元，跌幅1.63%。

台積電守住1800元關卡 台股量縮跌821點收32722點

美伊衝突能源危機升高，日韓股市重挫，台股早盤最低32461.09點，重挫1082.79點，之後跌幅漸收斂、量縮走勢震盪，...

台股盤中一度下跌逾千點 法人：區間操作為宜、看好這三大產業

美股四大指數上周五全數收黑，又以費半指數下跌2.4%最重，也讓台股23日開低走低，盤中最低一度下跌1,082點至32,461點。台積電盤中最低下跌55元至1,785元。

台積電苦戰1,800！閎康領概念股逆襲、「這檔」爆馬斯克合作強鎖漲停

中東衝突升級重創全球金融，台股23日開盤後一度崩跌逾千點，權王台積電（2330）一度退守1,790元。然而，台積電概念股卻展現強大韌性，閎康（3587）、矽科宏晟（6725）、宜特（3289）皆逆勢亮燈漲停，弘塑（3131）、萬潤（6187）、穎崴（6515）更刷新歷史天價，成為震盪盤勢中強力吸金指標。

中東戰火油價飆！日本企業信心維持正向、趁勢分批卡位

近期中東地緣政治風險升溫，能源供應不確定性帶動油價走高，使全球金融市場短線震盪。法人表示，市場關注油價上行是否推升通膨並影響主要央行政策，但相較於部分經濟體面臨成長放緩壓力，日本經濟基本面仍維持穩健。

伊朗情勢升溫掀避險賣壓 記憶體股續慘 晶豪科、宇瞻、宜鼎重挫鎖跌停

在這波風險趨避情緒升溫下，台股記憶體族群23日再度成為盤面重災區。宇瞻（8271）跌至169.5元、宜鼎（5289）跌至1,085元、晶豪科（3006）盤中下探176元，三檔開盤即躺平在跌停價；原本人氣極高的模組廠同樣難逃賣壓，威剛（3260）開盤一度打入跌停，雖然盤中跌停打開，但股價仍下挫至413元、跌幅9.7%；創見（2451）也跌至272.5元、重挫9.77%，幾乎快要跌停，顯示記憶體股今日延續全面偏空氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。