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美超微捲入走私風暴股價狂瀉33%！麗臺鎖跌停、南俊國際卻震盪創高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美超微（SMCI）高層涉嫌非法轉運數十億美元AI技術至中國，遭美司法部起訴，衝擊上週五股價暴跌33%。台股相關供應鏈23日遭拖累重挫，麗臺（2465）、南俊國際（6584）開盤即跳空跌停，華泰（2329）重挫逾8%；但南俊國際盤中數度翻紅還創新高價。

全球AI伺服器大廠美超微再度陷入風暴中心，這也是繼2024年會計疑雲後最嚴重的誠信危機。美國紐約南區聯邦檢察官辦公室正式起訴美超微資深副總裁廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄及承包商孫廷瑋。

檢方指控其透過多層轉運與造假手段，規避出口管制，將受限制的高性能伺服器非法輸往中國，涉案金額驚人。儘管美超微火速暫停涉案員工職務並強調公司非起訴對象，但仍衝擊美超微股價重挫逾3成，市值單日蒸發60億美元。

台股美超微概念股23日首當其衝。與美超微策略聯盟關係最深的麗臺，2025年好不容易轉虧為盈，並正積極從GPU硬體代理商轉型為AI軟硬體解決方案提供者，如今受盟友利空衝擊，股價直接跳空鎖死跌停。

滑軌大廠南俊國際也陷入震盪。南俊2025年獲利創下掛牌新高，1月伺服器營收占比更衝上70%，原具備極大想像空間，卻因美超微風暴導致股價以跌停價開出。但在承接買盤積極下，盤中股價數度翻紅、目前最高攀上517元創高，500元關卡能不能守住值得關注。

此外，身為美超微最重要的組裝夥伴，華泰成品事業部約有七成營收來自伺服器代工，與美超微連動性極高，今日華泰股價量縮大跌逾8%。散熱指標雙鴻（3324）也未能倖免，盤中跌幅超過半根停板，頻頻回測千元大關。

法人指出，此次事件屬突發「公司治理與法規風險」利空，短期恐抑制市場對美超微出貨信心，相關概念股股價也可能承壓調整。但長期而言，AI伺服器需求仍由生成式AI與雲端運算驅動，產業基本面趨勢未變，待事件釐清後，基本面穩健的供應鏈仍有望重回成長軌道。

華泰 伺服器

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