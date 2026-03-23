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歷史經驗顯示：地緣衝突對美國資產影響僅為短線 且非投債表現勝出

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，歷史經驗顯示，地緣衝突對美國資產影響僅為短線，且美國非投資等級債後市表現甚至領先美股。非投資等級債近年債信品質持續改善，抵禦市場震盪的能力也提升。

富蘭克林投顧表示，非投資等級債已連續五年升評（明日之星）數量高於降評（墮落天使），且CCC等級債券占整體指數權重續降至11.4%的歷史低位，BB級債的比重則上揚到54.6%。由於非投資等級債品質改善，抵禦市場震盪的能力隨之提升，更能無懼於地緣政治動盪。

FactSet及彭博資訊統計，1986年以來，地緣政治事件發生後一個月，美國S&P 500指數平均上揚0.7%，彭博美國非投資等級債指數則上揚0.4%；事件發生三個月後，美國S&P 500指數平均上揚0.6%，彭博美國非投資等級債指數則上揚1.6%；六個月後，美國S&P 500指數平均上揚2.8%，彭博美國非投資等級債指數則上揚5.6%。

在富蘭克林坦伯頓公司債基金中，目前加碼金融債，看好金融債不受關稅影響且將受惠於監管鬆綁，此外還加碼能源、工業與建築債，減碼科技債，降低受到AI波動的衝擊。

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