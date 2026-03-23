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台股盤中一度下跌逾千點 法人：區間操作為宜、看好這三大產業
美股四大指數上周五全數收黑，又以費半指數下跌2.4%最重，也讓台股23日開低走低，盤中最低一度下跌1,082點至32,461點。台積電盤中最低下跌55元至1,785元。
台新投顧指出，電子股仍以AI為盤面核心主軸，個股表現分化，擇優布局為佳。傳產方面，資金轉戰低基期傳產，人氣相對較低，建議區間操作。在外部風險與賣壓、中東戰事下，操作策略建議區間操作。
台新投顧表示，重點關注產業包括半導體設備、記憶體，以及PCB（印刷電路板）。產業持續建廠與擴產，營運成長動能強勁，受惠於半導體產業鏈的擴大需求，台系半導體設備商的營運展現顯著成長。
AI產業爆發，帶動HBM與記憶體價格大漲，AI快速成長推升HBM需求，進而連帶拉動DRAM與Flash的報價。此外，伺服器規格升級，帶動CCL與PCB報價，隨著伺服器需求與規格持續提升，相關供應鏈受惠於產品調價。
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