台股盤中一度下跌逾千點 法人：區間操作為宜、看好這三大產業

在這波風險趨避情緒升溫下，台股記憶體族群23日再度成為盤面重災區。宇瞻（8271）跌至169.5元、宜鼎（5289）跌至1,085元、晶豪科（3006）盤中下探176元，三檔開盤即躺平在跌停價；原本人氣極高的模組廠同樣難逃賣壓，威剛（3260）開盤一度打入跌停，雖然盤中跌停打開，但股價仍下挫至413元、跌幅9.7%；創見（2451）也跌至272.5元、重挫9.77%，幾乎快要跌停，顯示記憶體股今日延續全面偏空氛圍。

2026-03-23 10:55