台積電苦戰1,800！閎康領概念股逆襲、「這檔」爆馬斯克合作強鎖漲停

中東衝突升級重創全球金融，台股23日開盤後一度崩跌逾千點，權王台積電（2330）一度退守1,790元。然而，台積電概念股卻展現強大韌性，閎康（3587）、矽科宏晟（6725）、宜特（3289）皆逆勢亮燈漲停，弘塑（3131）、萬潤（6187）、穎崴（6515）更刷新歷史天價，成為震盪盤勢中強力吸金指標。

中東局勢惡化引發恐慌性拋售，台股期現貨今日早盤一度雙雙重挫超過1,000點，大盤回防32,000點關卡。權王台積電首當其衝，早盤重跌50元，引發多空在1,800元整數關卡展開激烈的攻防戰。儘管大環境肅殺，但具備實質基本面支撐的台積電供應鏈卻逆勢突圍，展現抗震實力。

檢測大廠閎康今日表現最為吸睛，開低後迅速拉升鎖住漲停。市場看好其跨國布局效益進入收割期，除了美、日市場動能強勁外，近期更傳出全球首富馬斯克有意自建超大型晶圓廠「Terafab」，由於馬斯克所屬企業長期與閎康合作，如今要蓋超大型晶圓廠，也已接洽閎康尋求合作，可能將進軍美國設立多個實驗室。

此外，閎康在矽光子領域的布局也相當亮眼，受惠於三大國際客戶穩健發展，2026年業績可望續增50%以上，維持三年翻倍成長的目標。日本市場方面，隨著熊本、名古屋業務挹注，今年營收貢獻度將突破二成，並已切入2奈米甚至1.4奈米等先進製程服務。

另一檔逆勢漲停的指標股為化學品製程供應系統（CDS）大廠矽科宏晟。該公司由日本關東化學與台灣宏晟合資成立，專注於半導體高階製程設備，累積超過3,000套工程實績。基本面上，矽科宏晟114年度EPS 12.98元、113年度18.68元，在今日恐慌性賣壓中，獲利表現也吸引資金湧入，股價強勢鎖死。

值得注意的是，儘管台積電走弱，但其供應鏈如弘塑、萬潤、穎崴、均華（6640）卻在盤中同步創下歷史新天價。並帶動辛耘（3583）、家登（3680）、迅得（6438）、昇陽半（8028）導體等設備股也紛紛由黑翻紅。

法人指出，雖然大盤目前受壓於月線反壓，短線將維持區間震盪，但半導體先進製程的需求並未因地緣政治而消失。具備國際化布局與先進封裝技術的台積電概念股，在震盪盤勢中不僅具備抗跌屬性，更是資金回流後的領漲先鋒。