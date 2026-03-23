中東戰火油價飆！日本企業信心維持正向、趁勢分批卡位

近期中東地緣政治風險升溫，能源供應不確定性帶動油價走高，使全球金融市場短線震盪。法人表示，市場關注油價上行是否推升通膨並影響主要央行政策，但相較於部分經濟體面臨成長放緩壓力，日本經濟基本面仍維持穩健。

聯邦日本收益成長多重資產基金經理人王棋正表示，日本最新公布的第1季BSI大型企業信心指數為4.4，優於去年同期的2.0，其中製造業與非製造業分別為3.8與4.6，顯示企業信心仍維持正向。企業對本財年固定投資規畫年增3.9%，雖動能較先前略為放緩，但仍維持擴張態勢。

事實上，日本1月名目薪資年增率升至3.0%，創去年7月以來新高，且主要來自勞資協議調整的一般薪資，薪資成長結構趨於穩健，也支持日本央行逐步推動貨幣政策正常化。另一方面，王棋正指出，日本首相高市早苗與美國總統川普會晤後，對日美經濟合作深化及景氣具正面意義。

股市表現上，王棋正分析，全球股市近期受到油價波動與地緣政治不確定性影響普遍拉回，但日本股市在基本面支撐下仍具韌性。此外，全球主要市場雖多數出現回檔，但產業面受惠全球科技投資與AI需求，日本半導體設備、精密製造與自動化相關產業持續受惠。

同時，日本企業治理改革與資本效率提升亦吸引國際資金回流。王棋正看好，在日本央行政策會議與日美元首會談前，市場短期可能維持區間震盪，但整體經濟與企業獲利動能仍為股市提供支撐，回檔反而有利長期投資人分批布局。

在資產配置策略方面，日本市場近年逐漸成為多元資產配置的重要選項。聯邦投信表示，隨著日本逐步走出長期低通膨環境，加上企業改革與股東回報提升，日本資產吸引力持續上升。在全球市場震盪之際，透過多重資產配置參與日本市場，有助於在追求資本增值的同時兼顧收益機會需求，作為投資人布局日本長期成長趨勢的重要工具。