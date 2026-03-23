伊朗情勢升溫掀避險賣壓 記憶體股續慘 晶豪科、宇瞻、宜鼎重挫鎖跌停

在這波風險趨避情緒升溫下，台股記憶體族群23日再度成為盤面重災區。宇瞻（8271）跌至169.5元、宜鼎（5289）跌至1,085元、晶豪科（3006）盤中下探176元，三檔開盤即躺平在跌停價；原本人氣極高的模組廠同樣難逃賣壓，威剛（3260）開盤一度打入跌停，雖然盤中跌停打開，但股價仍下挫至413元、跌幅9.7%；創見（2451）也跌至272.5元、重挫9.77%，幾乎快要跌停，顯示記憶體股今日延續全面偏空氛圍。

若從族群面觀察，今天的修正並非只集中在少數個股，而是從上游記憶體製造到下游模組、控制晶片與工控儲存鏈同步走弱。南亞科（2408）盤中報222.5元、跌4.91%，華邦電（2344）報105.5元、跌4.09%，群聯（8299）下滑至1,810元、跌5.48%，華東（8110）也跌8.07%。

從外部環境來看，路透指出，伊朗已警告若美方進一步攻擊其能源設施，將採取更強硬反制措施，並持續以荷莫茲海峽通行與區域基礎設施作為施壓籌碼；美元轉強、亞洲股市走弱，也反映全球資金正偏向防禦。

亞洲本波企業獲利回升原本就高度仰賴AI與科技題材支撐，如今在中東局勢升高、能源價格風險擴大的情況下，高本益比、高波動的電子股自然成為市場先行減碼標的，記憶體族群也因此首當其衝。