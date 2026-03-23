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成本壓不住、紙漿也漲價！華紙、正隆逆勢走強

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股。中央社
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台股23日盤中重挫逾800點，跌破3,3000點，科技權值股都走跌，但造紙族群受惠紙漿出現漲價潮，逆勢抗跌，華紙（1905）盤中上漲逾7%，正隆（1904）上漲逾4%，永豐餘（1907）上漲逾3%。

永豐餘集團旗下華紙、永豐餘先前在法說會上指出，近兩個月各類紙業原料齊漲，其中，短纖紙漿本月每公噸價格已上漲20美元，自去年第4季起至上月已累計上漲約100美元，本月預計再調漲20美元，每公噸將來到約620美元，整體市場仍呈現上行趨勢。

華紙總經理陳瑞和表示，短纖價格上漲主要受到需求回溫以及成本上升帶動，包括木材價格與海運費用持續走高，均推升紙漿成本。

陳瑞和指出，近期因部分化工產品需求增加，帶動標籤相關產業活絡，日前市場出現一波搶單需求。除了短纖紙漿價格漲，長纖紙漿本月每公噸也上漲10美元，目前價格約落在每公噸720至730美元區間。

不過，後續漿價是否持續上漲，仍須觀察終端需求與供應鏈狀況。陳瑞和說，市場的實際需求並未出現明顯爆發，部分拉貨主要來自備料需求，整體價格走升主要反映製造成本。

陳瑞和表示，市場目前整體氛圍偏向謹慎，由於原料成本波動與需求仍未完全明朗，企業在接單與出貨上普遍保守，「原則上現在沒有長單」，多以短單或現貨方式操作，以降低價格波動帶來的風險。

華紙以11.75元開出，盤中大漲逾6%，正隆上漲近4%，永豐餘漲幅逾2%。

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