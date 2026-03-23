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台股盤中崩跌千點 造紙股「旱地拔蔥」主要反映「這」原因

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台股23日盤中一度急殺逾千點，盤面一片慘綠。中央社
台股23日盤中一度急殺逾千點，盤面一片慘綠。中央社

在美伊衝突升溫、市場避險情緒急遽升高之際，台股23日盤中一度急殺逾千點，盤面一片慘綠，不過造紙族群卻逆勢走強，正隆（1904）、華紙（1905）、永豐餘（1907）、榮成（1909）等全面上揚，成為盤面少數「一枝獨秀」族群，呈現旱地拔蔥走勢。法人指出，市場預期戰事恐進一步推升油價與原物料行情，帶動紙類報價具上調空間，成為資金轉進關鍵。

上市造紙類股指數今盤中來到248.14點，漲幅4.8%，居上市櫃類股指數漲幅之冠，來到近兩周來新高位置。

市場關注，美國總統川普於美東時間21日晚間對伊朗發出48小時最後通牒，要求重新開放荷莫茲海峽，但伊朗方面態度強硬，不僅拒絕讓步，並警告可能封鎖該關鍵能源運輸通道。由於荷莫茲海峽為全球重要石油輸送樞紐，一旦情勢惡化，將對原油供應造成衝擊，市場已提前反映油價上行風險。

造紙股近期法說會也透露對戰爭影響的看法。正總經理張清標表示，儘管全球景氣仍受地緣政治、能源價格波動等不確定因素干擾，但隨越南平陽造紙廠三期與紙器新線投產，今年營收成長可期，越南也將成為帶動集團擴張的主要引擎。

正隆強調，能源成本約占總生產成本22%，雖美伊戰事可能推升油價與天然氣價格，但公司主要使用煤炭與生質能發電，短期對直接發電成本影響有限。不過，若能源價格進一步墊高運費與原料成本，仍可能反映在未來的報價上。

華紙總經理陳瑞和表示，近期紙漿價格持續走高，短纖價格自去年第4季起至上月已累計上漲約100美元，本月預計再調漲20美元，每公噸將來到約620美元，整體市場仍呈現上行趨勢。不過，終端需求是否能持續支撐價格走高，仍需觀察供應鏈與市場需求變化。

值得注意的是，近期船運費用逐步上升，陳瑞和指出，雖尚未回到疫情期間的高點，但已明顯墊高到港成本；同時能源價格波動也推升製造成本。此外，造紙用化工原料近期漲勢明顯，部分產品漲幅達數成，進一步增加漲價壓力。

法人分析，造紙產業與能源價格連動性高，油價上揚將推升運輸與生產成本，進而帶動紙類產品報價具備調漲條件，市場因此提前布局，但關鍵還是要看造紙股後續是否具報價轉嫁能力。

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