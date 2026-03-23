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穎崴一度衝破8,000元創新高 這2檔也逆勢上漲衝上天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

股后穎崴（6515）在3月初股價回測月線不破後往上一路走高，23日開低走高翻紅衝達8,450元，突破8,000元關卡，寫歷史新高，不過，股價衝高後賣壓相對較重，壓抑漲勢，盤中回到平盤上下；另外，雖然千金股跌多漲少，但弘塑（3131）、均華（6640）也同樣翻紅上漲，飆出歷史新高價。

穎崴早盤以7,775元開低後往上拉升，一度衝達8,450元，寫歷史新高，但股價衝高後漲勢到壓抑，再下滑至平盤上下；弘塑早盤以2,330元開低後翻紅，一度衝達2,490元，創歷史新高，盤中漲幅逾5%；均華早盤以1,100元開低，盤中翻紅一度衝達1,215元，創歷史新高價。

台股37檔千金中雖是跌多漲少，但除了盤中創高的個股之外，川湖（2059）、竹陞科技（6739）、雍智科技（6683）盤中也翻紅。

穎崴2月合併營收8.73億元，月減1.5%，年減3.8%，主要受春節工作天數影響，但仍寫下歷年同期次高，累計今年前2月合併營收17.59億元，年增11.6%。

穎崴2月雖工作天數減少，但AI、HPC、ASIC等全球客戶對高階測試座Coaxial Socket及垂直探針卡MEMS Probe Card需求依舊強勁，產能滿載，2月營收維持高檔。

穎崴指出，因應訂單需求爆滿，在高雄一廠、高雄二廠既有廠房擴產外，2月租賃高雄仁武廠區，預計3月底進機，4月逐步量產；董事會日前通過仁武產業園區租地自建案，預計下半年動土。

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