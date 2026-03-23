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台股開盤一度重挫近千點、失守3萬3 電子權值股全面走跌
台股今（23）日開盤即出現跳空補跌，加權指數下探32,461點，跌點一度擴大至逾1,080點，跌破3萬3千點整數關卡與10日線，並回測季線支撐，早盤仍維持約700至900點跌幅震盪。
市場人士分析，此波重挫主要反映上周五美股全面收黑，道瓊與那斯達克指數雙雙大跌逾400點，費半與台積電ADR（美國存託憑證）同步走弱，加上中東戰事持續升溫，市場對油價上漲與通膨壓力升高的疑慮擴大，牽動對聯準會利率政策的不確定性，資金風險趨避情緒升高；同時台指期夜盤已先行重挫，形成今日現貨市場補跌壓力。
權值股全面承壓，台積電今日早盤一度失守1800元關卡，台達電、鴻海、聯發科同步走弱，跌幅約3%至5%不等，日月光投控亦明顯下挫；盤面上電子族群成為殺盤重心，其中記憶體族群賣壓沉重，宜鼎、宇瞻亮燈跌停，顯示資金明顯撤出高基期電子股，市場短線震盪加劇。
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