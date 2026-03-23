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台股盤中跌幅收斂下跌逾700點 台積電力守1800元

中央社／ 記者鍾榮峰台北23日電
台北股市23日開盤跌209.88點，加權股價指數為33334點，成交金額新台幣102.51億元。中央社
台北股市23日開盤跌209.88點，加權股價指數為33334點，成交金額新台幣102.51億元。中央社

美伊衝突能源危機升高，日韓股市今天重挫逾3%，台股早盤最低下探32461.09點，重挫1082.79點，隨後跌點收斂，權王台積電早盤暫守1800元，電子權值股跌幅趨緩；油電燃氣、中小型塑化股逆勢勁揚。

到10時20分，加權指數32754點，下跌789點，成交值約新台幣3489億元。電子指數跌2.3%，金融指數跌2%；代表中小型股的櫃買OTC指數盤中跌2%。

台積電早盤觸1785元低點後反彈，盤中收復1800元，跌幅收斂至2%；台達電盤中跌5%，鴻海跌逾3%失守200元大關，聯發科下挫3.5%，日月光投控跌逾4%；記憶體族群南亞科跌4%、華邦電跌3.6%，旺宏跌6%，力積電跌6%。

股價超過千元的高價股跌多漲少，力守「37千金」。

台新主流基金經理人黃千雲指出，受到中東戰火持續升溫、美國總統川普強硬表態影響，恐慌情緒籠罩全球，台股今天開盤跳空暴跌逾千點；此外，先前美國聯邦準備理事會（Fed）主席（Jerome Powell）談話強調，中東局勢升溫將為經濟帶來更多不確定性，通膨降溫進度不如預期，市場對降息預期再度降溫，也衝擊全球股市走低。

展望台股後市，黃千雲表示，持續關注美伊衝突後續、中東戰事是否擴大地緣政治衝突，牽動油價及市場避險情緒，高估值科技股評價是否修正。

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