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無人機反制系統聚光、卓榮泰參訪為升 股價強鎖漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

行政院長卓榮泰昨22日到彰化參訪為升（2231），了解國內無人機反制系統現況。卓榮泰表示，軍工產業相當重要，未來5年將編列442億元，扶植國內無人機產業。受此消息激勵，儘管台股23日盤中重跌約900點，但為升仍逆勢衝上漲停板90.4元，也帶動漢翔（2634）、雷虎（8033）盤中上漲。

卓榮泰指出，2025年國內無人機產值達129億元，為前一年的2.5倍，其中外銷29.5億元、成長21倍，產業快速成長。無人機也列為國家13項關鍵戰略產業之一，在「非紅供應鏈」中占有重要地位，將透過特別條例與預算支持產業發展。

由於全球年產上千萬台無人機，安全威脅日增，無人機反制系統（C-UAS）成科技新亮點，根據國際研究機構預估，2025年無人機反制系統市場規模為33億美元（約新台幣1,035億元），2030年將達114億美元，2033年將達到239億美元（約新台幣近7,500億元）。

為升指出，與國際國防合作夥伴推出雷盾（Aegis）無人機反制系統，而雷盾所採用的核心反制技術，已於全球超過1,200處重要場域完成部署與驗證，涵蓋軍事基地、國際機場、關鍵基礎設施及高端安全任務場景。

為升表示，雷盾系統的AI資料庫經多年建構，可辨識多種類型無人機，並能在面對未知機型時，即時擷取通訊訊號並完成解析與更新。

為升總經理尤山泉認為，無人機是現代國防不可或缺利器，不過「光有矛、沒有盾，無法攻守兼備」，因此反制無人機需求更為殷切。為升開發的無人機反制系統「Aegis雷盾系列」已接獲國際大單，包括雷盾100、雷盾200與雷盾300三款產品，獲得歐洲國家的認可。

為升主力產品為胎壓偵測器，並擴及毫米波雷達市場，之後專注開發模組化無人機反制系統。

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