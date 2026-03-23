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中東衝突恐擴大！台股早盤一度急殺1,082點 台積電拚守1,800元

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

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台積電暫失1800元 台股早盤重挫千點回測32000點

中央社／ 台北23日電

美以伊衝突能源危機升高，日韓股市今天開盤重挫，台股無法倖免開盤跳空重挫，早盤最低32461.09點，下跌1082.79點，回測32000點大關，隨後跌點漸收斂至千點內。

權王台積電早盤暫失1800元大關，最低1785元，下跌55元，跌幅2.99%，市值蒸發新台幣1.42兆元，其他電子權值股台達電、聯發科、日月光投控跌逾5%，鴻海跌逾3%失守200元關卡，記憶體族群南亞科、華邦電下挫，旺宏重挫逾8%。油電燃氣類股逆勢勁揚。

證券法人指出，美國總統川普發出最後通牒，要求伊朗開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗和以色列衝突升溫、以色列對黎巴嫩擴大地面攻勢，國際油價高檔波動，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策有變，黃金價格大跌，台指期夜盤下跌822點，眾多不確定因素使台股今天開盤大幅震盪，短期支撐防線在32000點區間。

國際油價 伊朗 記憶體族群

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