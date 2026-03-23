中東衝突恐擴大！台股早盤一度急殺1,082點、台積電拚守1,800元

川普對伊發出最後通牒，中東衝突有擴大跡象，重燃通膨與升息憂慮，致使美股上周五全數收黑，台積電（2330）ADR下跌2.82%。受此衝擊，台指期夜盤崩跌822點。

23日台指期首當其衝，開盤重挫1,058點、報32,501點，隨後台股大盤開低209.88點、報33,334點，跌勢並快速擴大至1,000點以上，一度暴跌1,082.79點、觸及32,461.09點。所幸台積電、台達電（2308）積極拚守1,800元及1,400元關卡，大盤跌勢同步收斂至800~900點震盪。

法人指出，儘管央行上修2026年經濟成長率至7.28%，前2月外銷訂單續創新高，顯示台灣基本面與科技業動能仍強；但中東局勢急遽升溫、主要央行轉趨鷹派，市場風險情緒明顯升高，台股今恐跌破月線，短線下檔支撐落在32,000至32,500點。操作上宜降低持股比重，避免追高，靜待回檔布局時機。

23日五大權值股全面開低。台積電開低50元、報1,790元，並下探至1,785元；台達電、聯發科（2454）、日月光（3711）投控跌超過4.5%，鴻海（2317）失守200元關卡。

盤面各大類股幾乎全軍覆沒，僅油電燃氣與鋼鐵力守高檔；主動統一台股增長（00981A）、群創（3481）成交量居前。

回顧台股20日表現，大盤跌145.8點、跌幅0.43%，收33,543.88點，成交值放大至9,661.33億元；三大法人賣超493.58億元，包括外資賣超103.11億元、自營商賣超101.05億元，投信買超10.58億元。

累計上周，大盤漲143.56點、漲幅0.43%，周線由黑翻紅，日均量增至8,532億元。三大法人賣超1702.47億元，包括外資賣超1,655.91億元、自營商賣超56.1億元，投信買超9.54億元。