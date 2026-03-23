美伊衝突升溫台指期夜盤重挫 法人：台股震盪加劇

美伊衝突能源危機升高，美股4大指數20日挫跌，台積電ADR跌2.8%，台指期夜盤重挫822點收32737點，台積電期貨夜盤下跌35點收1815點。法人評估，台股今天開盤技術面震盪，在月線約33858點和季線約31600點間波動加劇，留意國際油價變化和中東局勢進展。

2月28日美國與以色列轟炸伊朗，引發席捲中東地區戰爭，伊朗以對中東及其他地區發動打擊作為報復，幾乎封鎖全球關鍵的石油通道荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），導致這個重要商業航道陷入癱瘓。

中東地區戰火進入第4週，美國總統川普在3月21日表示，若伊朗不在48小時內全面開放荷莫茲海峽，美國就會打擊並摧毀伊朗多座發電廠，且會從最大的電廠開始。伊朗軍方22日回應，若美方對電廠的威脅付諸實施，德黑蘭當局將採取徹底封鎖該水道等措施。

證券法人分析，美伊衝突牽動國際原油價格上漲波動明顯，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）利率動向有變，貴金屬市場價格下跌，中東戰事不確定性和高油價波動時間拉長，影響市場預期心理，短期股市波動加劇。

期貨法人指出，法人或大型資金近日在台股指數高檔區間風險控管，留意籌碼面融資餘額已在新台幣4000億元高水位區間，此外全球政經局勢變化和能源價格上揚對通膨壓力影響，牽動美國聯準會利率決策動向、以及對半導體和電子族群估值表現。

總統賴清德21日表示，立法院通過核管法，政府依法行政，經濟部審慎評估已回文台電表達第二、三核能發電廠具重啟條件，台電準備重啟程序，約3月底送重啟計畫到核能安全委員會審議。

總統22日指出，檢討核電廠是否重啟，也會持續支持綠能產業發展，並行不悖，沒有任何矛盾跟衝突。

美股道瓊工業指數20日終場下跌443.96點或0.96%，收45577.47點。標準普爾500指數下跌100.01點或1.51%，收6506.48點。

那斯達克指數挫跌443.08點或2.01%，收21647.61點。費城半導體指數下跌192.695點或2.45%，收在7670.609點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）挫跌3.28%收172.7美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌2.82%收329.24美元。

美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢等3人涉嫌非法移轉美國人工智慧技術至中國，當中包括輝達高階晶片。受事件影響，美超微股價創上市後跌幅記錄，暴跌33.32%。

台股加權指數20日下跌145.8點，收33543.88點，成交值新台幣9661.33億元。三大法人合計賣超488.13億元，其中外資及陸資賣超399.85億元。根據統計，外資3月以來累計賣超台股達7205億元。

在台指期淨部位，三大法人20日淨空單減少3048口至292口，其中外資淨空單減少4459口至3萬6366口。