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外資看俏CCL/PCB 調升四雄目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系券商觀察CCL/PCB持續漲價，因此調升台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）及臻鼎-KY（4958）等四檔目標。

美系券商觀察CCL持續漲價，中低階漲三成，高階漲15%，Lead time拉長，AI需求暢旺排擠產能。T-glass供給緊俏，台廠切入Substrate CCL。

美系券商也認為，PCB能順利漲價轉嫁成本，券商預期PCB廠如金像電毛利率持續擴張。券商預期臻鼎-KY有望成為Google TPU v8 ABF 載板供應商，同時也切入Nvidia Rubin。券商上修這些公司的財務模型，同步升目標。

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