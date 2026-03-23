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外資砍台股3月賣不停 倒貨權王20萬張 套現3,700億

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

中東戰事加劇，外資大賣台股，3月以來賣超逾7,000億元、達7,205億元，單是權王台積電（2330）一檔就遭賣超近20萬張，提款逾3,700億元，主要賣超個股幾乎都是AI股。

根據統計，受中東戰事波動影響，外資3月以來加速在台股提款，賣超手筆遠高於2025年3月在美國總統川普宣布對等關稅前的4,656億元、去年11月因提前年底結帳的3,748億元，以及2020年3月新冠疫情的3,591億元。

觀察外資3月主要賣超前十大個股，台積電一檔就遭賣超19.99萬張、提款3,753億元，賣超鴻海（2317）515億元、聯發科（2454）385億元緊追在後。另外，南亞科（2408）、華邦（2344）、南亞、中信金（2891）等四檔同遭提款150億元至100億元不等。

外資賣超95億元至100億元的個股包括京元電子（2449）、台光電（2383）、日月光投控（3711）等，主要調節對象集中在半導體、組裝、記憶體等AI股。

至於外資逢低加碼的前十檔個股，除長榮（2603）一檔為114億元外，欣興（3037）、奇鋐（3017）、中華電（2412）、聯詠（3034）、廣達（2382）、台達電（2308）、旺宏（2337）、大聯大（3702）、台燿（6274）都獲買超86億元至44億元之間，集中在海運、PCB、散熱、防禦性標的。

分析本波外資主要賣超原因，法人圈盛傳係AI投資熱，原本幾乎各外資基金手中都有的台積電、三星（5007）、SK海力士等亞洲主要持股部位，為因應贖回壓力而遭大舉調節。

也有操盤人透露，外資本波主要的賣壓資金來源以中東地區為主，主要是為籌措軍費等資金需求。

統計外資今年來合計賣超台股5,857億元，暫列年度第四大賣超。

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