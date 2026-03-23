中東緊張升溫…台股多空PK 推演三情境

美國總統川普警告伊朗需在48小時開放荷莫茲海峽，否則將攻擊摧毀電廠。隨中東緊張情勢持續升溫，美股四大指數上周五（20日）紛紛收黑，台指期夜盤也重挫，許多大型機構操盤人以油價為依歸，設定三套劇本因應：樂觀情境下，台股將上衝35,000點，悲觀情境下，則不排除回測前波低點31,529點；預計本周將進入多空決戰期。

上周五美股在市場傳出川普考慮採取行動占領或封鎖伊朗的哈格島，迫使伊朗重新開放荷莫茲海峽，布蘭特、西德州原油應聲反彈，四大指數全面收黑，其中，道瓊跌破年線，那斯達克、標普向年線尋求支撐，僅費城半導體仍在半年線、年線之上。

而川普最新警告，直指伊朗必須在48小時內完全且無威脅地開放荷莫茲海峽，否則將攻擊摧毀境內多座發電廠，市場預期將為今（23）日台股帶來不小壓力。也因為中東局勢再添變數，許多操盤人開始調整本波操作策略，其中，主要以國際油價走勢做為重要依據。

三套劇本中，在悲觀情境下，國際油價不排除站上120美元、甚至更高價位：屆時，在通膨壓力上升、科技股面臨本益比修正壓力，台股不排除將回測前波低點31,529低點、甚至有可能向年初28,963點起漲點尋求支撐。若此情境發生，投資人持股建議將以債券、油電燃氣等防禦型股票為主。

而中立情境下，國際油價持續在100-120美元區間波動：國際資金由股轉債等趨勢不易扭轉，短中線上，指數將不易向上突破、但下檔也將有支撐，預期指數將在33,500-34,500點間波動。屆時，建議持股部位控制在五成，包括AI等業績成長股將是主要持股內容。

至於樂觀情境下，油價跌破100美元：這表示中東戰事出現落幕跡象，在此情況，預期多頭將重新主導盤勢走向，且在AI等族群的帶領下，指數將重返35,000點大關。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清表示，若國際油價持續走高，股市向下探底時，當台積電（2330）股價回到本益比17-18倍的長期底部、也就是跌破1,700元時，將會吸引包括外資退休基金等長線買盤開始進場。

特別是在外資、內資分析師醞釀將今年每股獲利（EPS）由90-95元上修至95-100元下，吸引力將更誘人，因此，一旦指數持續回跌、跌破本益比目標區間時，屆時逢低將是長線投資的絕佳契機。