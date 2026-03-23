快訊

重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

中東緊張升溫…台股多空PK 推演三情境

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
隨中東緊張情勢持續升溫，美股四大指數20日紛紛收黑，台指期夜盤也重挫，許多大型機構操盤人以油價為依歸，設定三套劇本因應。 聯合報系資料照
隨中東緊張情勢持續升溫，美股四大指數20日紛紛收黑，台指期夜盤也重挫，許多大型機構操盤人以油價為依歸，設定三套劇本因應。 聯合報系資料照

美國總統川普警告伊朗需在48小時開放荷莫茲海峽，否則將攻擊摧毀電廠。隨中東緊張情勢持續升溫，美股四大指數上周五（20日）紛紛收黑，台指期夜盤也重挫，許多大型機構操盤人以油價為依歸，設定三套劇本因應：樂觀情境下，台股將上衝35,000點，悲觀情境下，則不排除回測前波低點31,529點；預計本周將進入多空決戰期。

上周五美股在市場傳出川普考慮採取行動占領或封鎖伊朗的哈格島，迫使伊朗重新開放荷莫茲海峽，布蘭特、西德州原油應聲反彈，四大指數全面收黑，其中，道瓊跌破年線，那斯達克、標普向年線尋求支撐，僅費城半導體仍在半年線、年線之上。

而川普最新警告，直指伊朗必須在48小時內完全且無威脅地開放荷莫茲海峽，否則將攻擊摧毀境內多座發電廠，市場預期將為今（23）日台股帶來不小壓力。也因為中東局勢再添變數，許多操盤人開始調整本波操作策略，其中，主要以國際油價走勢做為重要依據。

三套劇本中，在悲觀情境下，國際油價不排除站上120美元、甚至更高價位：屆時，在通膨壓力上升、科技股面臨本益比修正壓力，台股不排除將回測前波低點31,529低點、甚至有可能向年初28,963點起漲點尋求支撐。若此情境發生，投資人持股建議將以債券、油電燃氣等防禦型股票為主。

而中立情境下，國際油價持續在100-120美元區間波動：國際資金由股轉債等趨勢不易扭轉，短中線上，指數將不易向上突破、但下檔也將有支撐，預期指數將在33,500-34,500點間波動。屆時，建議持股部位控制在五成，包括AI等業績成長股將是主要持股內容。

至於樂觀情境下，油價跌破100美元：這表示中東戰事出現落幕跡象，在此情況，預期多頭將重新主導盤勢走向，且在AI等族群的帶領下，指數將重返35,000點大關。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清表示，若國際油價持續走高，股市向下探底時，當台積電（2330）股價回到本益比17-18倍的長期底部、也就是跌破1,700元時，將會吸引包括外資退休基金等長線買盤開始進場。

特別是在外資、內資分析師醞釀將今年每股獲利（EPS）由90-95元上修至95-100元下，吸引力將更誘人，因此，一旦指數持續回跌、跌破本益比目標區間時，屆時逢低將是長線投資的絕佳契機。

指數 川普 伊朗

延伸閱讀

市場太過樂觀？ 美股盤後回神

上沖下洗！台指期夜盤上半場震盪近700點

（會員內容不上線）守株待兔 長線布局AI鏈

(會員稿勿上網)油價漲 台股落底 看3指標

相關新聞

中東緊張升溫…台股多空PK 推演三情境

美國總統川普警告伊朗需在48小時開放荷莫茲海峽，否則將攻擊摧毀電廠。隨中東緊張情勢持續升溫，美股四大指數上周五（20日）紛紛收黑，台指期夜盤也重挫，許多大型機構操盤人以油價為依歸，設定三套劇本因應：樂觀情境下，台股將上衝35,000點，悲觀情境下，則不排除回測前波低點31,529點；預計本周將進入多空決戰期。

外資砍台股3月賣不停 倒貨權王20萬張 套現3,700億

中東戰事加劇，外資大賣台股，3月以來賣超逾7,000億元、達7,205億元，單是權王台積電一檔就遭賣超近20萬張，提款逾3,700億元，主要賣超個股幾乎都是AI股。

Fed上周如預期按兵不動 未來一周美股仍要觀察三大變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是中東局勢與油價：中東衝突短期內可能難解，留意荷莫茲海峽通行狀況與油價變化的衝擊。

中東影響台股 法人：戰事若未擴大 歷史經驗看能收復跌幅

上周台北股市還是受油價影響上下擺動，單周指數上漲143.56點，漲幅0.43%，收在33543.88點，成交量逐漸放大，五日均量有8764億。法人分析，從成交量上的變化可以看出，雖然中東緊張情勢未解，但是投資人情緒有很大的舒緩，傾向利用壓回與外資賣超逢低布局，且歷史經驗看，之後都能收復跌幅。

台股進入邊拉邊出高檔換手階段 融資突破4,000億元、散戶槓桿推升風險

加權指數上周五下跌145點，收在33,543點，成交量約1.0兆元。籌碼面部分，三大法人賣超493.5億元，其中外資現貨賣超403億元，期貨淨空單減少4,459口至36,366口；投信買超10.5億元，自營商賣超101億元。上周台股上漲143點，漲幅0.4%。

中東戰事引爆全球經濟衰退疑慮 台股短線震盪整理

中東戰爭引發全球經濟衰退的疑慮，美股下跌，費城半導體指數下挫2.45%，台積電ADR跌2.82%。法人認為，美國聯準會維...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。