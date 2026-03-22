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Fed等央行降息機率仍高於升息機率 有利公司債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）上周按兵不動，符合市場預期。法人指出，Fed年底前仍有可能降息，有利信用債。不論是投資等級債或非投等債，目前的殖利率仍有吸引力，且可望受惠於經濟韌性。

中東戰爭持續，市場擔心Fed可能升息。品浩（PIMCO）經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）認為，能源衝擊除了可能推升通貨膨脹外，也對經濟成長帶來下行風險。即使美國已躍升為能源淨出口國，但考量到勞動市場已逐步走弱，美國經濟似乎也變得更脆弱。

衛艾婷指出，央行以打擊通膨為目標，要在通膨加速時果斷降息可能更困難，但在經濟成長放緩之際選擇升息也同樣困難。如果通膨最終證實僅為暫時性，但經濟下行風險卻成真，各國央行可能需要轉向採取更積極的寬鬆政策。

路博邁美國非投資等級債券團隊共同主管柯欽斯基（Christopher Kocinski）指出，Fed今年年底前仍可望降息一次。由於經濟及企業基本面持續穩健，今年美國非投等債的違約率將維持在1.5-1.75%，歐洲非投等債的違約率則約1.9%。

從信用品質的角度來看，非投等債的市場結構已大幅改善，信用品質顯著提升。柯欽斯基指出，目前BB等級債券占整體市場約55%，B等級債約30%，CCC以下的高風險債券已不到10%。

主動貝萊德優投等（00985D）擬任基金經理人游忠憲表示，在市場不確定性升高時，投資人常轉向公債避險，但在利率反覆波動下，長天期公債可能未必如想像中穩定。長債存續期間較長，對利率變動敏感，一旦利率上下震盪，價格波動也會放大。如果利率未呈現明確單邊趨勢，長天期公債表現反而更為起伏。

游忠憲指出，相較之下，投資等級債除了利率因素外，報酬還來自於企業票息收入。由於發行企業信用評等較高，在經濟未明顯轉弱的情況下，信用利差通常不會大幅擴大，使收益來源相對穩定。即使利率震盪，投資人仍可透過持有期間累積收益。

非投等債

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