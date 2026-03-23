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一周盤前股市解析／先進製程、封裝、散熱 看俏

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（20日）在英、法、德、義大利、荷蘭和日本共同發表聯合聲明，表示準備貢獻適當努力，以確保安全通過荷莫茲海峽，加上美國與伊朗釋出降溫抑制油價訊息中，早盤開始反彈，但短線賣壓出籠，指數迅速由紅翻黑，終場下跌145點、以33,543點作收。

統一投顧協理陳晏平指出，以色列承諾將暫停攻擊伊朗重要油氣設施，加上美方正考慮解除長期對伊朗石油施加的制裁，國際原油回落，投資人對衝突升級風險的憂慮暫時降溫。另外受原油上漲，市場預期Fed降息進程延後，歐央在第2季將可能升息，導致貴金屬市場出現大幅下跌。

由於戰事的不確定性及愈來愈久的高油價將衝擊市場信心，短期股市波動加劇，操作上，低接不追高、布局業績題材績優股，長線看好族群聚焦台積電（2330）及先進製程、封裝相關、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電源管理、散熱、衛星航太軍工、散裝、生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，美、以對伊朗能源基礎設施攻勢升級，加上Fed釋出鷹派訊息，大盤持續測試下檔支撐。短線資金仍聚焦AI伺服器升級題材，輝達GTC帶動散熱、光通訊、PCB板材、低軌道衛星、記憶體、先進封裝等題材熱度延續。

荷莫茲海峽 基礎設施 電源管理

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