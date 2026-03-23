黃詣庭專欄／記憶體、PCB、低軌衛星 需求熱

隨著美伊戰事進入第四周，雖然區域緊張情勢仍高，不過川普對外表示考慮逐步降級對伊朗政權重大軍事行動，加上荷莫茲海峽封鎖出現轉機，指標布蘭特原油近期一度逼近每桶120美元高點後回落，美國10年期公債殖利率更來到4.3915%創下去年8月以來高點，呈現市場擔憂高油價恐將澆熄下半年降息步調。

回顧上周聯準會會議如預期，聯邦基金利率政策區間維持在3.50%~3.75% ，並持續視需求啟動短期購債，其中11位具有投票權的聯準會官員皆支持該次利率決策，但聯準會理事Miran認為該次會議應當降息1碼，以點陣圖中位數來看，2026年全年降息1碼、2027全年降息1碼、2028全年不降。

會後記者會聯準會主席鮑爾表示，聯準會目前傾向不對能源價格近期波動過度反應，油價上漲確實可能推高通膨，但短期內不會影響到聯準會決策，聯準會沒有觀察到停滯性通膨的疑慮。聯準會上調今年經濟增長及通膨預估，GDP預估由2.3%上修至2.4%，核心PCE由2.5%上修至2.7%。

至於台灣央行第1季理監事會議，如預期維持利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

經濟預測部分，受惠AI應用帶動出口成長，央行上修今年GDP至7.28%，通膨數據同步上修，CPI及核心CPI分別由1.63%上修至1.80%和1.75%。在房市管控部分，此次會議調整選擇性信用管制措施，放寬自然人第二戶貸款是供家人或自己購屋自住購屋貸款之成數上限，由五成調升至六成，顯示從前年9月起第七度調整選擇性信用管制措施成效達到政策效果。

近期產業重點方面，蘋果首款折疊手機iPhone Fold將在年底推出，產品規格採書本式折疊設計，內螢幕尺寸約7.76吋，解析度為2713×1920，採無開孔設計並搭載螢幕下前鏡頭；外螢幕則為5.49吋，解析度2088×1422，採用挖孔螢幕方案，市場預估有機會與三星及Huawei形成三強鼎立格局。

近期研調機構表示，由於先進製程供不應求，台積電（2330）、三星晶圓代工5奈米以下報價已確定調漲，台積電全面調漲2026年5、4奈米以下代工價格，因訂單能見度延伸至2027年，不排除繼續調漲。

上周三星電子工會以93.1%同意票決定將於5月21日起舉行18天罷工，由於三星在DRAM市占率約36.6%，NAND Flash市占率更高達40%，對目前記憶體吃緊情況恐加劇，可能引發更強大的缺貨漲價效應。

SpaceX正式併購xAI後合併估值達1.25兆美元，且近期傳出SpaceX已正式送件IPO，展現出創辦人馬斯克推動2026年IPO的規劃及打造百萬顆衛星組成的太空資料中心的決心，今年將是低軌衛星成長的一年。

PCB上游應用於AI伺服器、Switch交換器板的高階材料如HVLP銅箔、載板材料T-Glass、硬板材料Low-DK等主要領導廠商為日本企業，日本企業對產能擴張較為保守，因此近期在原先輝達GPU大量需求背景下，外加AWS、Meta、Google、Microsoft等CSP廠自研晶片（ASIC）開發下，PCB上游高階材料面臨供貨緊張，在2026年恐面臨缺貨狀況，2027年才有望紓解。

受到美股持續疲弱表現，台股技術面呈現整理，加上技術指標MACD仍未轉強，預估台股將於32,000~34,200點間整理。（作者是第一金投顧董事長）