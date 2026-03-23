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輝達概念股 外資按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

輝達（NVIDIA）GTC大會落幕後，市場重新聚焦AI技術與產業趨勢，帶動台廠輝達概念股再度成為盤面焦點。隨新一代晶片與應用布局逐步明朗，相關供應鏈可望受惠，資金提前卡位，後市動向備受市場關注。

回顧上周輝達GTC大會，匯聚全球194家企業，其中，受邀台廠包括台積電（2330）、台達電、鴻海等共15家。值得注意的是，AI發展進入新時代，推論計算需求將迎轉捩點，而Groq 3 LPU推論晶片成主要亮點，預期未來SRAM用量將顯著提升。

另外，整合Groq語言處理單元技術的新晶片NVIDIA Groq 3 LPU，以及次世代GPU架構Feynman，預期液冷散熱需求將大幅攀升，光通訊亦為本次GTC重點領域之一。而PCB上下游、半導體測試介面、BMC及設備族群亦同步受惠。

其中，台達電上周漲6.4%。值得注意的是，花旗證券將台達電目標價由1,225元大升至1,960元、調幅60%，給予「買進」評等，暫居最高。

花旗主要看好，台達電已展示完整的AI基礎設施電力解決方案，涵蓋高壓電力架構、先進液冷技術、能源管理整合等，後市毛利率擴張及訂單能見度可期。

京元電子轉獲高盛證券按讚，評等由「中立」升為「買進」，目標價由210元大升至388元，調幅84.8%。高盛預期，京元電的毛利率將大幅躍升，2026及2027年平均達到40.7%；營收成長動能將持續至2027年，主因受惠AI GPU、AI ASIC及AI相關網路設備的動能優於預期，以及測試複雜度提升等，後市可期。

廣達則獲摩根士丹利（大摩）證券給予「優於大盤」、目標價370元。大摩看好，廣達有望在2026年首季達成約4,500櫃GB200／300機櫃的出貨目標，季增約26%。

大摩 高盛 花旗

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