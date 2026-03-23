就市論勢／矽光子、太空 AI 可短打

美國總統川普警告伊朗需在48小時開放荷莫茲海峽，否則將攻擊摧毀電廠。隨中東緊張情勢持續升溫，美股四大指數上周五（20日）紛紛收黑，台指期夜盤也重挫，許多大型機構操盤人以油價為依歸，設定三套劇本因應：樂觀情境下，台股將上衝35,000點，悲觀情境下，則不排除回測前波低點31,529點；預計本周將進入多空決戰期。

2026-03-23 03:05