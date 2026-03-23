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就市論勢／矽光子、太空 AI 可短打
盤勢分析
上周股市反映中東戰火延燒導致油價震盪，全球金融市場聚焦戰爭何時結束。短線投機要天天看戰爭與美股，波段投資要「逆向思考、順勢操作」。
半導體全面升級，高階晶片處理速度快，封測、設備投資都要更多更大，例如探針卡需求可能數倍成長。苦主變成AI組裝廠，輝達毛利率高但AI伺服器組裝廠毛利率僅個位數百分比，主因是半導體具有訂價權，組裝廠靠規模經濟取勝，但規模愈小，愈沒有議價權。
投資建議
輝達執行長黃仁勳提高輝達2027年AI銷售預估至1兆美元，對台灣AI供應鏈屬正面訊息，為晶圓製造、散熱、先進封測、設備、電力能源、記憶體、PCB等產業帶來中長期成長動能，然而短線中東資金必須減碼因應戰爭，出脫AI股、科技七巨頭，外資也減碼台灣權值股。
短線操作建議包括AI晶片供應鏈、PCB、PA、矽光子、太空AI、營建股等。
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