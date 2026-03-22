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Fed上周如預期按兵不動 未來一周美股仍要觀察三大變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。法新社
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。法新社

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是中東局勢與油價：中東衝突短期內可能難解，留意荷莫茲海峽通行狀況與油價變化的衝擊。

二是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括3月密西根大學消費者信心、S&P全球採購經理人指數（PMI）；2月進出口物價等。

富蘭克林投顧指出，聯準會（Fed）上周如預期按兵不動，並暗示年內僅降息1碼（即0.25個百分點），若通貨膨脹無進展，將不會降息，但不認為本次能源供給衝擊會重演1970年代的「停滯性通膨」。中東局勢雖看似混亂，但正逐漸朝好的方向邁進，但期間任何混亂變化仍將影響美股。

富蘭克林投顧提醒，目前市場定價的是危機，而非災難。在基本情境下，局勢雖可能升級，但仍可控。投資人應保持謹慎，對局勢有限度升級的假設持保留態度，最重要的關鍵是需看到布蘭特原油價格開始回落。

中東 布蘭特原油 停滯性通膨 關稅

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