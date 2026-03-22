Fed上周如預期按兵不動 未來一周美股仍要觀察三大變數

上周台北股市還是受油價影響上下擺動，單周指數上漲143.56點，漲幅0.43%，收在33543.88點，成交量逐漸放大，五日均量有8764億。法人分析，從成交量上的變化可以看出，雖然中東緊張情勢未解，但是投資人情緒有很大的舒緩，傾向利用壓回與外資賣超逢低布局，且歷史經驗看，之後都能收復跌幅。

2026-03-22 14:17