中東影響台股 法人：戰事若未擴大 歷史經驗看能收復跌幅

上周台北股市還是受油價影響上下擺動，單周指數上漲143.56點，漲幅0.43%，收在33543.88點，成交量逐漸放大，五日均量有8764億。法人分析，從成交量上的變化可以看出，雖然中東緊張情勢未解，但是投資人情緒有很大的舒緩，傾向利用壓回與外資賣超逢低布局，且歷史經驗看，之後都能收復跌幅。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，全球持續受到戰爭發展以及油價走勢影響，台股也出現震盪，不過從盤下各類股表現來看，目前台股仍維持資金輪動的健康態勢，只要戰爭時間未持續拖延或是戰事影響擴大，則對台股影響相對有限，從歷史經驗來之後看往往能收復跌幅。

永豐金投顧表示，以熱門的AI概念股為例，逆勢表現者大有人在。展望未來，因為拓寬供給，油價上漲有限，對股市有利。其次，FED雖態度偏鷹，但是油價如果短期能夠回軟，則影響有待評估，建議注意股市對消息面的反應。第三、從股市的表現可以看出，市場對於AI投資建設有長期的信心，因此硬體供應商股價頗為堅挺，不單是台灣AI概念股有表現，日本、南韓也展現相同邏輯。最後台灣企業年度獲利估計有三成成長空間，絕大部分來自AI供應鏈，在AI建設沒有變數的情況下，繼續逢低買進。

但郭明玉也提醒，短期仍須留意地緣政治風險造成波動加劇，近期台股布局宜買黑不買紅、選股不選市，以題材及落後補漲股區間操作，AI相關趨勢族群則建議在合理評價下長線持有。