台股進入邊拉邊出高檔換手階段 融資突破4,000億元、散戶槓桿推升風險

中東戰事進入第4周，台股上周狹幅震盪，周指數上漲143點，以3萬3543點作收，漲幅0.43％，成交量則有逐漸放大跡象，5日均量來到8764元，法人從成交量變化觀察，中東緊張情勢雖然未解，但投資人情緒獲得很大的舒緩，傾向利用壓回與外資賣超逢低布局。落底指標要看3件事。

2026-03-22 10:00