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台股進入邊拉邊出高檔換手階段 融資突破4,000億元、散戶槓桿推升風險
加權指數上周五下跌145點，收在33,543點，成交量約1.0兆元。籌碼面部分，三大法人賣超493.5億元，其中外資現貨賣超403億元，期貨淨空單減少4,459口至36,366口；投信買超10.5億元，自營商賣超101億元。上周台股上漲143點，漲幅0.4%。
永豐期貨指出，20日台股尾盤的結構其實已經透露出一個相當明確的訊號，權值龍頭台積電（2330）在最後一盤遭到超過兩萬張的明顯調節，這種級別的賣壓絕對不是單純散戶行為，而更偏向法人或大資金在高檔進行風險控管，尤其是在成交量再度達到兆元水位的背景下，代表市場不僅熱度仍在，甚至進入一種「邊拉邊出」的高檔換手階段，這與過去多頭末升段的典型型態高度吻合，同時19日融資餘額突破4,000億元更是一個不能忽視的警訊，這代表散戶資金不但沒有退場，反而在指數震盪甚至高檔時持續進場承接，顯示市場普遍存在「拉回就是買點」的強烈抄底預期，但這種一致性的樂觀往往正是風險累積的來源，因為當市場失去懷疑、槓桿持續堆高時，一旦出現外部衝擊，去槓桿的速度會非常劇烈。
永豐期貨表示，若能源價格持續上行，將直接推升核心通膨壓力，迫使聯準會重新轉向鷹派甚至恢復升息節奏，這種情境其實與2022年全球升息循環初期極為相似，當時市場也是在高流動性與樂觀預期中突然轉折，導致科技股與高估值資產出現連續性修正，而台股因權值結構集中於半導體與電子族群，對利率變動的敏感度本就偏高，一旦資金成本上升，評價壓縮將直接反映在指數上，若再疊加目前籌碼面過熱、融資槓桿過高的狀態，未來一旦出現回檔，幅度甚至可能超過去年關稅戰所帶來的修正。
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