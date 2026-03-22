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中東戰事引爆全球經濟衰退疑慮 台股短線震盪整理

中央社／ 台北22日電
法人認為，美國聯準會維持利率不變，美股財報告一段落，地緣政治將成為本週影響台股最重要因素，短線尚不至於有系統性風險。中央社
法人認為，美國聯準會維持利率不變，美股財報告一段落，地緣政治將成為本週影響台股最重要因素，短線尚不至於有系統性風險。中央社

中東戰爭引發全球經濟衰退的疑慮，美股下跌，費城半導體指數下挫2.45%，台積電ADR跌2.82%。法人認為，美國聯準會維持利率不變，美股財報告一段落，地緣政治將成為本週影響台股最重要因素，短線尚不至於有系統性風險。

美國總統川普20日在自家社群媒體發文，美國已非常接近達成目標，正考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動；但數名美國官員透露，美軍正增派數千名陸戰隊員至中東。由於中東戰事恐導致長期能源供應受阻，引發投資人對全球經濟衰退的憂慮，美股20日收黑。

美國道瓊工業指數20日下跌443.96點或0.96%，收在45577.47點；標準普爾500指數下跌100.01點或1.51%，收在6506.48點；以科技股為主的那斯達克指數下跌443.08點或2.01%，收在21647.61點；費城半導體指數下跌192.695點或2.45%，收在7670.609點。

台股20日開高走低，上下震盪近610點，終場收在33543.88點，下跌145.8點，跌幅0.43%，成交金額放大為新台幣9661.33億元，週線上漲143.56點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國財報公布告一段落，輝達（NVIDIA）技術大會結束，美國聯準會（Fed）利率會議維持利率不變，對台股而言，本週沒有特別影響因素。因此，美國、以色列與伊朗的戰事發展，將可能是影響股市最重要因素，但除非戰事擴大或型態超出市場預期，否則即便台股有回檔壓力，短線仍為震盪整理，不至於出現系統性風險，32000點整數關卡是觀察指標。

蔡明翰指出，台股相對處於高檔，面對地緣政治風險，不排除可能壓回。不過，美國釋出戰備儲油4億桶緩和市場壓力，若中東戰局維持目前態勢，利空可能鈍化。

伊朗 以色列 社群媒體

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