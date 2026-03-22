雙展概念股盤面聚光 昇達科、華通、上銀等再衝一波

台股在失守月線後，預料資金將輪動到具題材的個股。法人分析，本周有華盛頓衛星展（Satellite 2026）、工具機展揭幕，正延續輝達在GTC大會揭示的太空AI平台、AI機器人話題熱潮，雙展概念股包括昇達科（3491）、華通（2313）、上銀（2049）等，可望成本周盤面亮點。

全球衛星產業盛會華盛頓衛星展23日將於華盛頓展開，聚集全球衛星營運商、系統商與設備製造商等。而台股中的太空衛星概念股，包括昇達科、鴻海（2317）、華通、啟碁（6285）、燿華（2367）、聯發科（2454）、仁寶（2324）、瀚荃（8103）、建漢（3062）、佳世達（2352）等。

輝達GTC 2026大會發表專為軌道數據中心設計的運算硬體平台Space-1 Vera Rubin，宣告AI正式邁入太空時代。法人分析，輝達執行長黃仁勳認為藉由跨太空和地面系統的AI處理能力，將可以把太空資料中心轉化為探索工具，並把太空飛行器轉化為自主導航系統，加上華盛頓衛星展的題材，以及今年還有SpaceX將上市的利多，可望推升太空衛星概念股再衝一波。

25日開幕的工具機展，首度以生態系方式跨品牌展出，涵蓋航太、半導體、能源、無人載具、醫療、機器人、高端自動化設備等。包括上銀集團、東台（4526）集團、程泰（1583）集團、永進機械等將參與。