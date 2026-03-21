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記憶體報價勁揚 威剛十銓宜鼎單月賺超過1個股本
記憶體報價勁揚，推升記憶體廠獲利竄升，威剛、十銓的1月獲利，以及宜鼎的2月獲利，皆較去年同期數倍增長，單月每股賺進超過1個股本。
記憶體市場持續供不應求，在雲端服務供應商（CSP）積極備料推升下，推升記憶體報價大幅攀升。市調機構集邦科技預估，第1季傳統動態隨機存取記憶體（DRAM）合約價將大漲逾90%，儲存行快閃記憶體（NAND Flash）價格也將上揚85%至90%。
隨著記憶體報價揚升，記憶體廠獲利大幅竄高，威剛自結1月歸屬母公司淨利達新台幣35.17億元、年增3516倍，每股純益11.09元。
十銓自結1月歸屬母公司淨利8.81億元，較去年同期增加51.6倍，並超過2025年第4季整季的8.15億元水準，每股純益10.37元。
宜鼎自結2月歸屬母公司淨利達15.61億元，較去年同期增加13.32倍，並已達到2025年獲利20.36億元的76.67%水準，每股純益16.22元。
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