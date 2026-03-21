AI 仍是投資核心！法人：利用中東戰事回檔伺機進場

台股仍因中東情勢仍未解，表現震盪。針對近期盤勢，法人表示，市場主要聚焦在財報表現、密集的法人說明會與座談、NVIDIA GTC推高AI供應鏈及AI受惠族群的股價表現，也就是3月9日至今的大盤主流族群，包括CPO供應鏈，探針卡、PCB與半導體設備，相對吸睛。

安聯投信台股團隊表示，相對偏好新興需求、價格調漲等議題，上游表現優於下游組裝業者，資金在電子類股中輪動，傳產僅原油塑化類股表現較佳；過去一周電子股漲勢居前，憑藉亮麗單月獲利，記憶體族群表現最佳，AI供應鏈普遍表現不俗。原油價漲推高塑化族群、特用化學股價。

就國際情勢方面，安聯投信台股團隊表示，美伊戰爭開戰至今，股市多空與原油走勢息息相關，觀察布蘭特原油在3月9日盤中創下119.5高點，台股當日觸及相對低點；其後油價逐日走高並在3月19日觸及119.13次高點，但台股走勢趨向穩定且未再跌破3 月19日低點，這說明AI產業強勁基本面勝過中東局勢對台股衝擊。

就策略面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，戰爭推高油價是股市最大系統風險，目前利空影響可控，中性看待此一風險，但對油價走勢仍建議保持警戒，方向上更具聚焦在產業前景無虞、基本面具上修動能的類股；評價高低則取決於成長率優劣，且在高成長族群的投資，成長趨勢改變與否在投資決定的優先順序高於評價，在趨勢未變之前，股價漲跌取定於趨勢而非評價。

就基本面或題材面，安聯投信台灣團隊表示，GTC大會登場後，目光更聚焦在AI能更簡單主動解決問題，顯示未來AI應用將更無所不在，說明過去四年全球進入AI時代所需的算力投資及應用需求有望持續高成長，市場仍有很大空間，AI仍是做為投資的核心布局。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，漲幅與波動呈現正相關，隨著部分AI主題標的創高，股價波動隨之放大，操作上不追高，可把握中東戰爭提供的進場點。AI帶動下產業陸續出現漲價，顯示供需結構改善，漲價題材也是近期投資主軸；非電部分題材，油價走高，塑化價格短期大漲，塑化類股相對強勢；股價下跌、股利殖利率走高，逢低有價值投資的空間，這部分依個股差異而定。

就技術面和資金面，安聯投信台股團隊表示，主流股乖離大，短期操作難度上升，布局要用更長的周期做基準；中東局勢使外資持續賣超，籌碼歸屬值得留意。