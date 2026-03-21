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AI 仍是投資核心！法人：利用中東戰事回檔伺機進場

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股仍因中東情勢仍未解，表現震盪。針對近期盤勢，法人表示，市場主要聚焦在財報表現、密集的法人說明會與座談、NVIDIA GTC推高AI供應鏈及AI受惠族群的股價表現，也就是3月9日至今的大盤主流族群，包括CPO供應鏈，探針卡、PCB與半導體設備，相對吸睛。

安聯投信台股團隊表示，相對偏好新興需求、價格調漲等議題，上游表現優於下游組裝業者，資金在電子類股中輪動，傳產僅原油塑化類股表現較佳；過去一周電子股漲勢居前，憑藉亮麗單月獲利，記憶體族群表現最佳，AI供應鏈普遍表現不俗。原油價漲推高塑化族群、特用化學股價。

就國際情勢方面，安聯投信台股團隊表示，美伊戰爭開戰至今，股市多空與原油走勢息息相關，觀察布蘭特原油在3月9日盤中創下119.5高點，台股當日觸及相對低點；其後油價逐日走高並在3月19日觸及119.13次高點，但台股走勢趨向穩定且未再跌破3 月19日低點，這說明AI產業強勁基本面勝過中東局勢對台股衝擊。

就策略面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，戰爭推高油價是股市最大系統風險，目前利空影響可控，中性看待此一風險，但對油價走勢仍建議保持警戒，方向上更具聚焦在產業前景無虞、基本面具上修動能的類股；評價高低則取決於成長率優劣，且在高成長族群的投資，成長趨勢改變與否在投資決定的優先順序高於評價，在趨勢未變之前，股價漲跌取定於趨勢而非評價。

就基本面或題材面，安聯投信台灣團隊表示，GTC大會登場後，目光更聚焦在AI能更簡單主動解決問題，顯示未來AI應用將更無所不在，說明過去四年全球進入AI時代所需的算力投資及應用需求有望持續高成長，市場仍有很大空間，AI仍是做為投資的核心布局。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，漲幅與波動呈現正相關，隨著部分AI主題標的創高，股價波動隨之放大，操作上不追高，可把握中東戰爭提供的進場點。AI帶動下產業陸續出現漲價，顯示供需結構改善，漲價題材也是近期投資主軸；非電部分題材，油價走高，塑化價格短期大漲，塑化類股相對強勢；股價下跌、股利殖利率走高，逢低有價值投資的空間，這部分依個股差異而定。

就技術面和資金面，安聯投信台股團隊表示，主流股乖離大，短期操作難度上升，布局要用更長的周期做基準；中東局勢使外資持續賣超，籌碼歸屬值得留意。

中東情勢 記憶體族群 法人說明會

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15檔EPS年年增 三金鎖碼 躍反攻先鋒

台股陷入區間震盪，擁有堅實基本面支撐的個股將有望成為資金首選，其中，奇鋐、中華電、台達電等15檔基本面暢旺股，每股純益（EPS）已連四年繳出正成長成績單，今年也有望持續成長，可挑戰連五增佳績，並吸引三大法人3月來積極進場。在基本面及籌碼面雙多下，將成為台股反攻領航員。

台股抗震 三情境推演 油價走向成關鍵變數

台股本周走勢震盪，呈現「短期反彈、中期震盪」格局，昨（20）日雖下跌145點，但全周上漲143點，最終收在33,543點。法人分析，原油價格走向已成為後市最關鍵變數，以布蘭特原油走勢進行「三情境」沙盤推演，若油價維持在100~110美元，大盤可能在33,000至35,000點區間震盪。

六利多防護 長線有撐

台股短線雖面臨多重利空夾擊，但長線仍有強健的基本面與AI創新題材支撐。法人分析，台股當前面臨「五大利空」挑戰，但也擁有「六大利多」防護。

券商前二月獲利創新高

根據臺灣證券交易所統計，2月全體證券商稅後淨利150.23億元，因農曆春節休假天數多，較元月衰退四成，但台股今年1、2月累計漲幅超過22％，仍帶動券商前二月獲利達402.5億元，創下歷史同期新高。

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