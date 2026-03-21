油價暴漲、中東局勢干擾美股 法人這麼說

中東局勢干擾，油價暴漲，市場對通膨的疑慮，導致美股震盪。富蘭克林證券投顧指出，強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健，長遠來看，科技股仍將維持多頭格局，美股長線看佳。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，在中東局勢驟變下，當前市場最關鍵的考量是油價，不過目前的美國是能源淨生產國，而非消費國，消費的拖累部分可被能源領域創造的就業機會與利潤帶來的利益所抵銷。另外美國民眾在能源商品與服務的消費比例不到4%，低於2022年2月俄烏戰爭時的約5%，也低於2003年伊拉克戰爭、1990年海灣戰爭前水準，能源成本上升對美國民眾荷包的壓力應比歷史上所顯示的還小，有助保護美國經濟。

儘管通膨上升對聯準會而言是雪上加霜，但此擔憂可能被誇大，因聯準會很可能將油價帶動的通膨上升視為供給衝擊，但貨幣政策通常更有效地應對需求，而非供給。另外油價上漲對核心PCE通膨帶來的影響應較為溫和，仍相信聯準會將於2026年下半年降息。

富蘭克林證券投顧指出，雖川普關稅不確定性仍存，但關稅範圍預計將收窄，此外，《大而美法案》刺激效果也將陸續在年內顯現，加上強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健，惟中東局勢可能帶來干擾，若通膨因油價回升而遞延回落腳步，可能影響Fed利率決策，讓科技股表現更為顛簸。在預期AI浪潮將延續下，長遠來看科技股仍將維持多頭格局，同時資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域。