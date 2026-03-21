快訊

川普計畫奪取伊朗440公斤濃縮鈾！美媒曝可能作戰、IAEA署長示警1事

誇張！高雄情侶躺路中央日光浴 網酸：住不起旅館換柏油床墊

地磁擾動明顯增強影響15小時！氣象署示警「最大規模達中度磁暴」 導航無線電恐中斷

聽新聞
0:00 / 0:00

油價暴漲、中東局勢干擾美股 法人這麼說

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
中東局勢干擾，油價暴漲，市場對通膨的疑慮，導致美股震盪。路透 =
中東局勢干擾，油價暴漲，市場對通膨的疑慮，導致美股震盪。路透 =

中東局勢干擾，油價暴漲，市場對通膨的疑慮，導致美股震盪。富蘭克林證券投顧指出，強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健，長遠來看，科技股仍將維持多頭格局，美股長線看佳。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，在中東局勢驟變下，當前市場最關鍵的考量是油價，不過目前的美國是能源淨生產國，而非消費國，消費的拖累部分可被能源領域創造的就業機會與利潤帶來的利益所抵銷。另外美國民眾在能源商品與服務的消費比例不到4%，低於2022年2月俄烏戰爭時的約5%，也低於2003年伊拉克戰爭、1990年海灣戰爭前水準，能源成本上升對美國民眾荷包的壓力應比歷史上所顯示的還小，有助保護美國經濟。

儘管通膨上升對聯準會而言是雪上加霜，但此擔憂可能被誇大，因聯準會很可能將油價帶動的通膨上升視為供給衝擊，但貨幣政策通常更有效地應對需求，而非供給。另外油價上漲對核心PCE通膨帶來的影響應較為溫和，仍相信聯準會將於2026年下半年降息。

富蘭克林證券投顧指出，雖川普關稅不確定性仍存，但關稅範圍預計將收窄，此外，《大而美法案》刺激效果也將陸續在年內顯現，加上強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健，惟中東局勢可能帶來干擾，若通膨因油價回升而遞延回落腳步，可能影響Fed利率決策，讓科技股表現更為顛簸。在預期AI浪潮將延續下，長遠來看科技股仍將維持多頭格局，同時資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域。

美股 中東 美國

延伸閱讀

Fed 點陣圖轉鷹 中東戰火突顯美元債韌性

聯準會利率不動背後有玄機 三大關鍵訊號揭美股投資機會

中東局勢衝擊油價 台指期夜盤重挫逾600點！33,000大關告急

美股基金單周狂吸13.6億元奪冠！中東戰火引爆資金輪動

相關新聞

油價暴漲、中東局勢干擾美股 法人這麼說

中東局勢干擾，油價暴漲，市場對通膨的疑慮，導致美股震盪。富蘭克林證券投顧指出，強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健，長遠來看，科技股仍將維持多頭格局，美股長線看佳。

15檔EPS年年增 三金鎖碼 躍反攻先鋒

台股陷入區間震盪，擁有堅實基本面支撐的個股將有望成為資金首選，其中，奇鋐、中華電、台達電等15檔基本面暢旺股，每股純益（EPS）已連四年繳出正成長成績單，今年也有望持續成長，可挑戰連五增佳績，並吸引三大法人3月來積極進場。在基本面及籌碼面雙多下，將成為台股反攻領航員。

台股抗震 三情境推演 油價走向成關鍵變數

台股本周走勢震盪，呈現「短期反彈、中期震盪」格局，昨（20）日雖下跌145點，但全周上漲143點，最終收在33,543點。法人分析，原油價格走向已成為後市最關鍵變數，以布蘭特原油走勢進行「三情境」沙盤推演，若油價維持在100~110美元，大盤可能在33,000至35,000點區間震盪。

六利多防護 長線有撐

台股短線雖面臨多重利空夾擊，但長線仍有強健的基本面與AI創新題材支撐。法人分析，台股當前面臨「五大利空」挑戰，但也擁有「六大利多」防護。

券商前二月獲利創新高

根據臺灣證券交易所統計，2月全體證券商稅後淨利150.23億元，因農曆春節休假天數多，較元月衰退四成，但台股今年1、2月累計漲幅超過22％，仍帶動券商前二月獲利達402.5億元，創下歷史同期新高。

就市論勢／AI 主題 布局核心

台股昨（20）日劇烈震盪，早盤開高，展現重新挑戰34,000點關卡企圖心；然在中東情勢未解下，終場收33,543點，跌145點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。