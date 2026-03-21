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六利多防護 長線有撐

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股短線雖面臨多重利空夾擊，但長線仍有強健的基本面與AI創新題材支撐。法人分析，台股當前面臨「五大利空」挑戰，但也擁有「六大利多」防護。

五大利空，包含外資3月對台股巨量賣超、美股季節性庫藏股禁令賣壓、台積電ADR跌破季線、美股主要指數技術面弱勢，以及聯準會降息預期延後。

六大利多之一是財報與配息，因上市櫃財報獲利與配息配股即將全數公布完畢，預期今年將雙雙創下歷史新高。

二是外銷動能，2月外銷訂單達638.8億美元、年增23.8％，顯示出口動能強勁，預估3月外銷訂單持續年增18.6％。

三是重建需求，中東戰事雖帶來動盪，但也引發資料中心遭毀損後的AI重建需求。

四是漲價效應，三星罷工與供應斷鏈推升塑化、半導體原料報價等。

五是展覽題材，輝達GTC大會後，美國華盛頓衛星展、台灣國際工具機展及4月初的2026 Touch Taiwan系列三大展將接力登場；六是ASIC專案爆發，今年CSP業者預計大幅推出多個AI ASIC專案，較去年顯著增加，且將集中在下半年問世。

法人點名，AI概念股近期強弱分明，部分ODM廠股價表現雖暫時落後，但隨今年專案量增加，台廠預計第2季起陸續接獲訂單，回檔反而是布局良機。

族群部分，近期光通訊、液冷散熱及設計IP表現亮眼可持續關注；非金電部分，受油價上揚激勵的塑化原料、鋼鐵亦具備區間操作空間。

聯準會 台股 ODM

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