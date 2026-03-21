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台股抗震 三情境推演 油價走向成關鍵變數

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股本周走勢震盪，呈現「短期反彈、中期震盪」格局。 聯合報系資料照
台股本周走勢震盪，呈現「短期反彈、中期震盪」格局。 聯合報系資料照

台股本周走勢震盪，呈現「短期反彈、中期震盪」格局，昨（20）日雖下跌145點，但全周上漲143點，最終收在33,543點。法人分析，原油價格走向已成為後市最關鍵變數，以布蘭特原油走勢進行「三情境」沙盤推演，若油價維持在100~110美元，大盤可能在33,000至35,000點區間震盪。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、凱基投顧董事長朱晏民、台新投顧總經理黃文清等看法，中東戰事愈演愈烈，對台股影響有三大情境。首先，若油價維持在100~110美元，大盤預計在33,000至35,000點區間震盪；其次，油價升至130美元以上，指數區間恐下修至前波低點31,529點至30,000點整數關卡；第三是最糟糕情況，一旦油價飆破150美元，指數需提防回測28,963點起漲點的風險。

布蘭特<a href='/search/tagging/2/原油價格' rel='原油價格' data-rel='/2/122736' class='tag'><strong>原油價格</strong></a>與台股連動三情境
布蘭特原油價格與台股連動三情境

陳奕光認為，杜拜原油現貨價格已突破150美元，遠高於布蘭特、西德州等原油期貨價格，須留意期貨價格往上貼近現貨。

台股昨上下震盪達609點，終場跌145點收33,543點，成交量放大至1兆元，為3月5日來最大。

法人分析，儘管周三台股一度向上突破3月11日的高點34,218點，但權王台積電（2330）受制於1,950元的高點未突破，兩者走勢不同步，限制大盤發揮空間；從技術線型來看，5日、10日及月線支撐岌岌可危，昨雖一度上攻月線但未能收復，10日線暫時有守，但盤勢已進入盤整期。

外資持續提款，昨賣超403.1億元，雖然賣壓較前日減輕，但3月來累計賣超已突破7,000億元，達7,205億元，不僅在一個月內超越去年全年紀錄，甚至是歷年來僅次於2022年的第二大賣壓紀錄。若從年初起算，外資賣超5,857億元，亦可能創下歷年第四大紀錄。

內資部分，自營商昨賣超101億元，連二賣，投信則連二賣後轉買超10.5億元。八大公股行庫也買超118.22億元，連續兩天護盤逾百億元，苦撐救台股。

黃文清 油價 原油價格

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