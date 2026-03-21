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券商前二月獲利創新高
根據臺灣證券交易所統計，2月全體證券商稅後淨利150.23億元，因農曆春節休假天數多，較元月衰退四成，但台股今年1、2月累計漲幅超過22％，仍帶動券商前二月獲利達402.5億元，創下歷史同期新高。
進一步看券商2月表現，由於今年農曆春節落在2月，以致大盤單月總成交值僅約9.785兆元，較上月減少超過四成，證券商經紀手續費收入衰退，單月稅後淨利較1月減少102.12億元，月減幅約40.4%。
今年前二月全體證券商累計稅後淨利高達402.5億元，較去年同期大幅增加266.7億元，年增196.4%，遠勝2024年台股攻上2萬點時同期創下的162.2億元紀錄，創下史上最旺前二月，獲利規模是往年同期的二至四倍。
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